Por Agencias

Ciudad de México.- No hay ningún motivo para anular las elecciones del 2 de junio, recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y alertó que, si en un acto de irracionalidad, la oposición intenta un golpe de Estado técnico, la reacción popular sería como soltar a un tigre.

El mandatario afirmó además que tanto el Poder Judicial como las autoridades electorales han tomado partido, pues se encuentran secuestrados por el bloque conservador.

No se podría anular una elección porque no hay ningún motivo, subrayó. Pero, además, imagínense ustedes, toco madera, sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos.

-Lo van a intentar–se le dijo.

“No, no, no, es que el pueblo es mucha pieza. Es que ellos pueden estar tramando cosas, porque los corruptos a veces no piensan, traman; sin embargo, nuestro pueblo está muy muy politizado”, respondió.

También indicó que recibió un informe según el cual recientemente la periodista Carmen Aristegui estuvo en un foro en la Universidad de Harvard y “expresó que uno de los candidatos o candidatas era tan subordinada a mí, que si yo decía ‘muuu’, ella también decía ‘muuu’. Y lo sorprendente es que hubo un aplauso, pero fuertísimo, lo celebraron todos los estudiantes de Harvard, la mayoría mexicanos. Claro, es Harvard, ahí estudió Carlos Salinas”.

Sin decir nombres, señaló que la mayoría de las personas tienen más criterio y no creen que la persona a la que hicieron referencia sea un títere.

En respuesta a preguntas, López Obrador rechazó que sus posiciones en las mañaneras y otros espacios puedan afectar la elección y perjudicar a su partido.

Aseveró que ha cumplido con la ley en materia electoral y ratificó que no ha llamado a votar por ningún partido, movimiento o candidato.

“Yo entregué el bastón de mando. ¿En qué discurso, en los casi seis años (de su gobierno), he hablado de Morena o le he dicho a la gente: ‘Voten por este partido’? Nunca. Pero hay una realidad, que además es una realidad política: nosotros llegamos aquí por un proceso de transformación y cuando hay un proceso de transformación siempre hay una reacción. Y hemos enfrentado esa reacción, de esos reaccionarios, que es de dominio público.”

Argumentó que lo único que hace es ejercer un derecho de réplica y lo que sus opositores desean es que se quede cruzado de brazos, lo que no hará.

Antes, en la sección Quién es quién en las mentiras, se presentó un análisis del especialista Julián Macías que señala que la mención #NarcoPresidenteAMLO ha tenido un alcance de más de 4 mil millones de vistas, por lo que se trata de la campaña negra más grande en redes en la historia de Hispanoamérica.

Por 55 días se han enviado 26 millones de mensajes contra el mandatario, de los cuales 80 por ciento son automatizados por bots, y 50 por ciento de esas cuentas se ubican en el extranjero, principalmente en Argentina, Colombia y Estados Unidos.

Ante ello, el Presidente destacó: “Me hinco ante el pueblo de México y me quito el sombrero, porque con toda esta campaña la gente sigue apoyándonos, respaldándonos. Agradezco mucho a la gente por su confianza”. (Emir Olivares y Arturo Sánchez/La Jornada).