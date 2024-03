Por Agencias

Ciudad de México.- Tras insistir que la Ley SB4 es xenófoba y discriminatoria, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, advirtió que de deportar mexicanos al país, como ha amagado el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, la economía del país vecino del norte está en riesgo de perder una parte importante.

Al participar en la 31 Asamblea Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual destacó porque por quinto año consecutivo no acudió el titular del Poder Ejecutivo Federal, como era costumbre en anteriores administraciones, la canciller comentó que México está trabajando para cambiar la narrativa negativa que existe en Estados Unidos sobre los migrantes mexicanos, en la que son calificados como delincuentes. “Eso no es justo no puede ser”, dijo.

“Estamos en un momento crítico donde la Suprema Corte de Estados Unidos aprobó pero aprobó la Ley SB4 que es una ley antiinmigrante, xenofóbica, discriminatoria, que lo que dice es que en Texas cualquier migrante o cualquier persona que circule en cualquier lugar puede ser detenido por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado, aunque haya llevado ahí años y años de vivir en Estados Unidos”.

Abundó que para contrarrestar esta narrativa negativa, México tiene una estrategia de Movilidad Humana, pues la nación tiene un modelo único, al ser país de origen, de tránsito, de destino y de retorno.

Explicó que el gobierno de México está dialogando con el estadunidense para hacer ver que el 70 por ciento de los migrantes de son de América del Sur u otras nacionalidades y “si acaso” sólo 30 por ciento son mexicanos, “esos son los nosotros, por eso no podemos ver el tema migratorio solo entre México y Estados Unidos”, señaló.

“Bienvenido Donald Trump a regresarnos a los mexicanos, a ver qué hacen las empresas agrícolas, a ver qué hacen las manufactureras”, destacó al subrayar sobre la importancia de los mexicanos en el país vecino del norte.

Explicó que de los 65 mil millones de dólares que llegan de remesas a México, solo representan el 18 por ciento de los ingresos que generan los connacionales en la economía de Estados Unidos.

“Resulta que nuestros mexicanitos preciosos aportan 324 mil millones de dólares al año a la economía norteamericana”, dijo.

Abundó que ese monto es superior al producto interno bruto (PIB) de Colombia, que es de 314 mil millones de dólares. “Nuestros mexicanos en Estados Unidos aportan más que el PIB de Colombia. Esa es la realidad y de 10 trabajadores agrícolas siete son mexicanos”, indicó.

Acotó que los 65 mil millones de dólares de remesas a México representan sólo el 18 por ciento del ingreso del mexicano en Estados Unidos, mientras que el 82 por ciento se queda en la economía del país vecino del norte.

“Por eso nosotros estamos trabajando con cifras, con evidencia, porque es la única forma de poner en claro de qué se está tratando este fenómeno. Sí es cierto que la migración ha aumentado, pero también es verdad que podemos hacer una gestión segura, ordenada y eficaz”, indicó antes de recordar que con Canadá hay un programa laboral migratorio, pues los trabajadores no se quieren quedar allá, sólo trabajar. (Alejandro Alegría/La Jornada).