Por Agencias

Ciudad de México.- La canciller Alicia Bárcena rechazó cualquier posibilidad de que México consienta el ingreso de autoridades ecuatorianas a su embajada en Quito, tal y como lo solicitó el gobierno de Ecuador para detener en la sede diplomática al ex presidente Jorge Glas Espinel.

“Así es de que no nada que van a ir a entrar a la embajada, nunca”, aseveró Bárcena en una entrevista radiofónica.

Ayer, la cancillería ecuatoriana pidió permiso a las autoridades mexicanas para ingresar a la Embajada de México en Ecuador, en donde Glas Espinel se refugia desde el 17 de diciembre de 2023.

Bárcena dijo que el ingreso de autoridades ecuatorianas es inviable “porque eso violaría la inmunidad diplomática de nuestra embajada”.

Tras señalar que la solicitud de Ecuador es “absolutamente” un despropósito, expuso que México está analizando la solicitud de asilo presentada por Glas Espinel.

“Entonces no, nosotros estamos analizando la solicitud de asilo del vice, bueno, el ex vicepresidente, y estamos en ese proceso. No lo hemos otorgado todavía pero tampoco se lo hemos negado”.

Subrayó que “México siempre ha sido un país de mucha acogida para los asilados, los refugiados, sobre todo cuando huyen de una persecución política”. (La Jornada).