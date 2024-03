Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vaya boquita (¡hocico!) del alcalde con licencia de Matamoros, Mario “La Borrega” López Hernández, candidato a diputado federal por el IV distrito con cabecera en esa frontera.

Salió más ca… nijo que bonito, como dicen, o “se le metió el Chamuco” y lo hizo soltar la lengua.

Quería -quiere- ser factótum de poder y arrogarse la facultad de designar candidato a sucederlo por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Se rebeló al partido, al delegado del CEN e involucra hasta al Gobernador. A como dé lugar quiere tumbar a Alberto Granados Fávila, favorecido por las encuestas.

Llevó el tema al extremo cuando, sin pudor alguno, en un mitin de los candidatos al senado, Eugenio Hernández y Maki Ortiz, en Matamoros, se soltó el pelo con estas palabras altisonantes.

-Estamos en una coalición y… el cabrón o la cabrona que venga a manipularlos y a ordenarles que nada más voten por Morena, que chinguen a su madre… Así de sencillo.

A dos días que el partido tomó la decisión de hacer candidato a Granados, el bisoño edil no asimila la derrota. Quería postular a Carlos Ballesteros Gálvez, uno de sus incondicionales. Trató de presionar al partido pero lo mandaron por un tubo.

Agregó en el mismo tono:

-Si algo me enoja y algo me encabrona son los que traicionan. A eso los puedo olvidar, pero no puedo olvidar la traición.

¿Quién lo traicionó? Viola los principios políticos de cualquier grupo o partido ¿qué secretos inconfesados, o negocios se trae con Ballesteros? Hasta podría perder la candidatura por el IV distrito.

Siente pasos, temor a que luego del pleito que se trae, los operadores de la coalición promuevan voto cruzado: Solo por Morena, por Claudia Sheinbaum y senadores, y no por él que va por el Verde Ecologista.

Se salió de sus cabales cuando dijo y arengó a los presentes:

-Voy a hablar con el delegado (Mario Llergo) y con el Gobernador (Américo Villarreal) y llevo una postura bien determinante… qué es lo que necesita Matamoros y por qué ¿estamos de acuerdo? Y el pueblo es el que me va a apoyar, así de sencillo.

Dicen que, en política, el que se enoja pierde. Va a perder.

La interpretación a su mensaje, grosero, es que está desesperado porque no le dieron gusto a decidir quién será el próximo alcalde de Matamoros. Si piensa que doblará a la coalición, está muy equivocado.

Debió haberle pedido consejo a Adrián Oseguera, de Madero, otro que pensó que era dueño del partido, jugadores, cancha y hasta de la conciencia de los árbitros. A tiempo entendió que en Palacio a nadie somete ni dobla. Postular candidatos no es función de los ediles.

Ni el delegado, Américo (si es que intervino) ni las instancias del partido pueden ser débiles. Se les treparían actores como Oseguera y la Borrega, y Tamaulipas quedaría expuesto a berrinches y vaivenes.

Don Mario amenazó con seguir en su intransigencia de tumbar a Granados y poner al suyo, a Ballesteros:

-Que quede claro y lo voy a estar diciendo por 90 días: Nadie puede obligarlos a que nada más por Morena porque van a ir en contra de la doctora Claudia.

Escucha pasos en la azotea.

Debe saber el joven que, la sustitución de candidatos puede hacerse hasta el 2 de mayo ¿va a seguir con su perorata como dijo?. Tranquilízate Borrega, en Palacio no vas a doblar a nadie. No es función tuya imponer a tu amigo. Si lo quieres tanto, hazlo tu suplente y tu renuncias después del 2 de junio ¿no?. Es sugerencia.

Por cierto, hablando de suplentes, Maki Ortiz va de representación proporcional, segundo lugar en la lista, de Ruth Miriam González Silva, esposa del Gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo.

Con seguridad Ruth llegará al Senado y, en una eventual candidatura a la gubernatura potosina, Maki ascendería.

Otra paisana que sacó “premio” es Lucía Báez Martínez, cabecista de corazón, esposa del pillastre ex de Tula, Juan Andrés Díaz Cruz. Ocupa el lugar 14 de las senadurías del Verde Ecologista.

Los morenos Olga Sosa y Jr Gómez Leal, rumbo al Senado, andaban en Matamoros, donde recibieron amplio apoyo del sector magisterial

Por el PRI, tiene sus registros este viernes. Ocho diputaciones locales y cuatro alcaldías.

Después de perder la candidatura de Corazón por Madero, Andrés González Galván saldrá trasquilado. Morena lo demandó ante el Tribunal Electoral por uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña (declaraciones que hizo al Grupo AS de radio), dado que es magistrado del Poder Judicial del Estado.

La tarde del martes Morena definiría la candidatura a presidir el ayuntamiento de Reynosa.

En las siguientes horas seguirá el “destape” en Victoria, posiblemente en coincidencia con la vista del Presidente López Obrador.