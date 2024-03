Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El árbitro de las elecciones, mediante las que se decide sobre quiénes nos representarán, está obligado a ser imparcial y, por tanto, basarse en las normas para que se respete, a plenitud, la voluntad popular.

Así debe ser aunque luego suceden casos en los que se aprecian acciones turbias con evidente sesgo partidista.

Lo acabamos de ver con el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas, SERGIO IVÁN RUIZ CASTELLOT, al declarar públicamente que los derechos político-electorales del alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, están suspendidos y que no podrá participar en la elección.

Ello porque, según esto, un juez así lo determinó, en base a una denuncia en contra de PEÑA ORTIZ, interpuesta, de tiempo atrás, por un abogado.

Pero lo central de éste litigio es que hay un proceso y que el munícipe goza de fuero y, además, trae en su portafolio un amparo que impide a la autoridad competente suspender sus derechos políticos.

El principio es el ya conocido: el acusado es inocente hasta que no se le demuestre lo contario.

A decir de PEÑA ORTIZ la situación quedará aclarada y el vocal ejecutivo deberá corregir su actitud que, a su juicio, es tendenciosa.

Entre los aspectos que debe tener claro RUIZ CASTELLOT es que no existe determinación de algún juez que de por sentado la pérdida de los derechos políticos del morenista.

Pongamos esto en perspectiva. ¿Si hay fuero y un amparo de por medio, el cual no se ha echado abajo, pueden suspenderse los derechos políticos?

Por ello el alcalde salió al paso de las versiones que se manejan a nivel mediático y que RUIZ CASETELLOT reforzó, a decir del afectado, sin tener la certeza de lo que externó a reporteros.

De hecho PEÑA ORTIZ no duda en señalar que lo llevado a cabo por el funcionario del INE es un acto que porta el ingrediente político y que éste falta a la verdad.

Y ese es precisamente el punto porque pude ser algo deliberado con la intención de atacar al alcalde en beneficio de sus adversarios.

En ese sentido, podríamos estar ante un entramado que se tejió, tal vez desde el extranjero, para atacar al alcalde que, según encuestas, lleva al menos 40 puntos arriba de su más cercano seguidor.

Ahí es donde puede estar la razón del tejemaneje ya que, por lógica, el panismo estaría moviendo los hilos para sacar de la jugada, con procedimientos leguleyos, al rival más fuerte de la contienda por la presidencia.

Es probable esto, en tanto que es lo que les queda a el grupo afín al ex gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ya que los ciudadanos de Reynosa, de tiempo atrás, no quieren saber nada del ex mandatario y sus acólitos, entre ellos el aspirante de Acción Nacional a la presidencia, LUIS RENÉ CANTÚ GALVAN, alias El Cachorro.

Ahora bien, tampoco puede descartarse que, en parte, se trate de fuego amigo en contra del alcalde.

De ser así, los promotores de la 4T cometen un grave error político debido a que se ataca al prospecto que salió adelante en la selección que hizo la comisión nacional de elecciones.

La verdad es que sería una aberración, políticamente hablando. Y esto lo único que puede acarrear son problemas, por ejemplo resucitar al PRIAN en Reynosa y poner en riesgo las metas trazadas en el llamado Plan C por Morena y aliados.

Habrá que ver si la directiva de Morena en la entidad fija su postura, similar a lo que ha hecho en cuanto a la eliminación de la candidatura de ADRIÁN OSEGUERA KERNION, en el distrito 08 con cabecera en Tampico.

En ese asunto se le está reclamando al INE que falta a la equidad en la competencia al bajar a un candidato luego de que lleva semanas de campaña.

Nada bueno se vendrá si el INE opera en favor de la oposición y se apoya en el sistema de administración de justicia de la entidad, en el cual están refugiados y con mando distinguidos seguidores de los GARCÍA CABEZA DE VACA.