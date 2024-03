Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Políticamente el PRIAN y su candidata Xóchitl Gálvez están muertos o a punto de perecer, se nota en su actuar, en esta elección parece que solo utilizan su divino derecho al pataleo y se refleja cuando hace locuras como un pacto de sangre, como la propuesta de una cárcel a la que realmente le tengan miedo los delincuentes como, dicen, sucede en El Salvador.

Obvio es que la muerte del PRIAN se podía prever desde hace mucho tiempo y la sospecha fue creciendo al mismo ritmo de los ataques virulentos y constantes que parecen provenir del gobierno de Andrés Manuel y sus instituciones, todo ello aderezado con la torpeza de exhibirse, de autoridiculizarse de la candidata.

La soberbia cegó a los operadores políticos del PRI y de Acción Nacional que ni siquiera se tomaron tiempo para aprender de historias recientes, de cómo ataques de este tipo en elecciones anteriores hicieron crecer a sus candidatos opositores y los derrotaron, quizá les sería conveniente regresar seis años, o 12, su casete, la historia parece repetirse.

Comprensible lo que hacen de dedicarse a golpear políticamente a Claudia Sheinbaum y al presidente Andrés Manuel a quien rabiosamente lo tratan de crucificar con medios afines a sus intereses, es claro que todos los días el objetivo es intentar desacreditarlo y bajarle rating, todos los días tienen un señalamiento nuevo, aunque el mismo no termine en nada, o peor aún, en descubrirse como una noticia falsa y es que es un miedo espantoso a quedarse sin nada, sin presupuesto, sin el divino derecho al pataleo en una elección en la que pensaban podrían haberle ganado a la candidata de Andrés Manuel López Obrador.

Los libritos dicen que ataque que no mata fortalece, la historia de cada elección detalla con claridad que la gente no se traga cuentos o reacciona contra un partido cuando se nota que su mano está metida a la hora de escribir los mismos, vaya, el ciudadano ya no repara en la verdad o la mentira de lo que se dice sino en el acto gandalla que se usa contra un personaje que parece les quiere, en otros casos, cuando ya se odia a algún partido como sucede con todos los de la alianza que abandera a Xóchitl.

Para desgracia de los tricolores, azules y amarillos, el ataque a Claudia y a AMLO en lugar de quitarles votos los está fortaleciendo porque provienen de personajes que ya fueron un gobierno, y no cualquier gobierno, sino unos de los más despreciados por los mexicanos en toda la historia, tan es así que ni siquiera tres de cada 10 personas apoyarían al PRI, PAN o al PRD, y todavía van en caída libre, también entonces era muy obvio que se les revertirían los odios que están sembrando.

¿Se acuerda de la campaña a gobernador en Tamaulipas cuando la ciudadanía se moría por echar al PRI?, le quisieron hacer lo mismo al candidato del PAN, le dijeron sus verdades a Francisco García Cabeza de Vaca, el ataque parecía provenir de un gobierno odiado, también parecía un acto gandalla y por eso la gente decidió darle más apoyo al enemigo del sistema, al que acusaba, al que ofrecía los vientos de cambio y quizá no hubo error al echar al PRI, pero tampoco se pensó que el siguiente no haría otra cosa que mantenernos en la zozobra.

Será muy difícil que Xóchitl le gane a Claudia la elección Constitucional, eso parece imposible, la exjefa de gobierno tuvo y tiene quien le haga la chamba, su mejor campaña son los ataques a su persona que tienen origen, o eso parece, desde el sector más odiado por los mexicanos que son los panistas y priístas, eso la hacen crecer, la posicionan en el electorado, más cuando se le relaciona con AMLO

El caso es que tan mal resultó la estrategia del PRIANRD que ahora no se ven posibilidades de dar la pelea a Morena, con un problema para el ciudadano, se le acabaron las opciones.

Sintetizando, si bien Xóchitl se ha convertido en quien representa al antilopezobradorismo y de continuar con ese ritmo no dude que se convierta en el segundo lugar de los aspirantes más lejano y nunca antes visto en elecciones modernas, ya ni siquiera parece ser quien represente la oportunidad de un voto útil porque no se terciara la elección.

Hoy López Obrador y su candidata ganarían la elección de calle, pero eso es hoy, porque a este ritmo ya mañana puede ser peor para sus enemigos porque hasta hoy ni siquiera los enojos de quienes no han resultado favorecidos en las encuestas de Morena han amagado en irse con el prianismo, es real también la soberbia de no querer explicar muchos de sus pecados o propuestas de candidaturas, más lo que se pueda acumular por el mal uso de su lengua, pueden causarle estragos a la campaña de Claudia y cambiar las cosas, no para emparejar la carrera, no para que pierda la candidata de Morena, si acaso nomás para bajar los votos que pudiera recibir.

Está visto que no aprendieron mucho, en tantos años de gobierno, los del PRI y PAN, sus números los delatan, da la impresión de que no han estudiado nada en lo electoral al grado que ignoran cómo reacciona el pueblo y todo indica que el gobierno y su candidata ya los hicieron caer en su gambito, en su trampa, que en este momento no hay reversa y será el presidente el gran ganador, y Claudia la futura presidenta ya que parece se le han alineado todos los astros contra una Xóchitl que con su pacto de sangre como arranque de campaña lo único que pudo exhibir es que es buena actriz…

OFRECER A ESTUDIANTES MEJORES OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ACADEMICO Y LABORAL ES EL OBJETIVO DE LA UAT… El rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado presidió en Nuevo Laredo la presentación de proyectos que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en esta región fronteriza y cuyo propósito es garantizar a los jóvenes mejores oportunidades para su desarrollo académico y laboral.

En la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo (FCACSNL), el MVZ Dámaso Anaya dio a conocer el proyecto para la creación de la Licenciatura en Administración del Transporte, que impartirá ese plantel universitario.

De igual manera se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional con el municipio de Nuevo Laredo; y se sentaron las bases para la construcción de un nuevo espacio universitario en esta ciudad, que alojará aulas, equipamiento e infraestructura de la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo (FENL), además de programas educativos de la FCACSNL.

El rector sostuvo un encuentro con la comunidad universitaria, en el que reafirmó el compromiso de dar un mayor impulso al desarrollo de la UAT en un estrecho lazo con la sociedad y el sector productivo, donde se destaca la colaboración con la Asociación de Agentes Aduanales y diversos organismos empresariales.

Dijo que, bajo esta nueva visión, la UAT busca formar profesionales que trasciendan las aulas y tengan un impacto en el bienestar de la comunidad. “Estamos comprometidos con la formación de profesionales íntegros, críticos y socialmente responsables, capaces de enfrentar los desafíos del mañana y contribuir al desarrollo sustentable de Tamaulipas”, indicó.

Asimismo, destacó la colaboración con los órdenes de gobierno y con la iniciativa privada, como una herramienta que ayudará a la UAT a avanzar a pasos agigantados, pero de forma clara y honesta.

“Así reafirmamos nuestro compromiso con el progreso de Tamaulipas, y esta labor es testimonio del trabajo conjunto que estamos dispuestos a realizar por el bienestar de nuestra comunidad”, subrayó.

De igual manera, el rector destacó la colaboración de la Lic. Carmen Lilia Canturosas Villarreal en las acciones que realiza la presidencia municipal con la Universidad para extender proyectos educativos a la comunidad estudiantil neolaredense.

En la ceremonia agradeció la presencia del Lic. Eduardo A. Garza Robles, empresario egresado de la Facultad de Comercio de Nuevo Laredo, a quien destacó su reconocimiento por ser un pilar fundamental en la consolidación de la relación comercial y económica entre los dos Laredos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía en la región.

Por su parte, el Lic. Garza Robles, presidente de la empresa UNITRADE, resaltó que la colaboración entre autoridades, el sector empresarial y la Universidad es importante para impulsar el crecimiento económico, fomentar la innovación y el desarrollo sostenible.

Por su parte, el Mtro. René Adrián Salinas Salinas, director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, reconoció el interés del rector Dámaso Anaya Alvarado por fortalecer la oferta educativa, y añadió que, como parte de ese trabajo, se preparan nuevos esquemas vinculados al sector aduanal, el trasporte y la industria maquiladora.

Finalmente, la Mtra. Verónica Guajardo Balderas, directora de la Facultad de Enfermería, agradeció al MVZ Dámaso Anaya Alvarado su esfuerzo por que la UAT fortalezca la educación superior que ofrece en la entidad, trabajando arduamente en los programas de licenciatura y de posgrado.

En el desarrollo de las actividades se contó con la presencia de la Lic. Carmen Lilia Canturosas Villarreal, presidenta municipal de Nuevo Laredo, el Lic. Mario Palos Garza, agente aduanal y presidente del Grupo Palos Garza; la Lic. Ivette Bazán Múzquiz, presidenta de la Fundación ATC; y el Ing. Enrique Morán Romero, presidente de INDEX Nuevo Laredo, entre otras personalidades.

