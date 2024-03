Por Agencias

Gómez Palacio, Durango.- Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos haciendo historia, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar con parcialidad, después de que la Comisión de Quejas y Denuncias emitió medidas cautelares contra la transmisión de la Hora Nacional, por supuesta inequidad en la contienda electoral. Criticó que “de inmediato contestó a una queja del PAN”, pero rechazó la demanda de Morena de investigar el uso de bots, “comprados en el extranjero”, que la oposición usa en la “guerra sucia” contra el movimiento. “Hay que ser parejos”, señaló.

En conferencia de prensa, también pidió que se revise la participación de Manuel López San Martín como uno de los moderadores del primer debate entre los candidatos presidenciales, después de que denostó al doctor Hugo López Gatell, tras ser nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador asesor de su gabinete en materia de salud.

“No me pareció lo que dijo. Puedes no estar de acuerdo, pero esta denostación que se hace, y luego aparte querer ser imparcial en un debate, sí es importante que se revise.

De todas maneras vamos a ganar el debate, aunque él sea el moderador”, afirmó.

Sheinbaum coincidió con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión que debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial el que defina sobre la transmisión de la Hora Nacional, al referir que por la mañana, la CIRT emitió un documento interno con esa postura.

-¿Con estas resoluciones y quejas de la oposición, intentan bloquear su candidatura?

-Pues hay cosas que no me explico, vamos a decirlo así. Cuando se pide por parte de Morena que revisen la guerra sucia, los bots, que son evidentemente bots comprados desde el extranjero, donde hay pruebas en la red X, dicen que no se tiene que investigar, y a una petición del PAN, que dice que en la Hora Nacional se está difundiendo algo, entonces sí de inmediato se contesta.

“Tiene que haber imparcialidad, no esta parcialidad que, por lo menos en este caso, están mostrando. El INE tiene que revisar una, como otra. Nadie está diciendo que no revise las quejas, pero hay que ser parejos”.

Por la mañana, antes de un mitin en Torreón, Coahuila, y de la conferencia de prensa, en el Club de Leones de Gómez Palacio, la candidata presidencial morenista se reunió con empresarios de La Laguna. “Hablamos mucho del tema del agua, de cómo atendieron el tema de la seguridad en la Laguna y en general, hablamos del país, de cuál es nuestro proyecto”.

Sobre su reunión de ayer con los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), señaló que

“tienen una situación muy difícil frente al cierre de la empresa.

Desde trabajadores jubilados que nunca recibieron su finiquitos, sus jubilaciones, hasta los trabajadores que estaban en labores y que hoy no están recibiendo ninguna percepción”.

Señaló que la situación es producto de la corrupción. “AHMSA es uno de los ejemplos de la corrupción del neoliberalismo, una empresa que decide privatizar Carlos Salinas de Gortari y que durante años saquearon y dejaron, adeudos, adeudos y más adeudos a distintas instituciones públicas y privadas”. Son 15 mil familias afectadas, subrayó.

Informó que planteó a los trabajadores crear una comisión, de la cual forma parte Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de su equipo. “No me corresponde ahora a mí personalmente resolverlo, pero sí puedo hacer llegar una carta al secretario del Trabajo”.

Dijo que los asesorarán para llevarlos a la dependencia, además de brindarles asesoría legal. Cuestionó que el dueño de Altos Hornos “está con orden de aprensión y liberado; está en otro país”. (Alma E. Muñoz/La Jornada).