Por Agencias

Ciudad de México.- “No hay buena relación con el rey Felipe de España”, aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Enfatizó que las relaciones de México con el gobierno y la monarquía españoles se encuentran en una pausa, y que las diferencias se dan sobre todo por dos razones: el que por años muchas empresas de la nación ibérica fueron beneficiadas con jugosos contratos en México y el hecho que aun cuando de manera respetuosa solicitó que la corona española ofreciera disculpas a los pueblos indígenas por los abusos que se dieron en la conquista y la Colonia, no lo han hecho.

“Hubo una señora buscadora (madre de desaparecidos) que fue premiada, porque van a acusarme allá con el rey de España, con el único que no me acusan es con el papa Francisco, a lo mejor van pero no les hace caso. El rey de España recibe a todos los que van a quejarse”.

El titular del Ejecutivo mexicano señaló que el rey Felipe ha recibido a diversos opositores de la administración mexicana.

“Habló con el presidente de la Coparmex, que es una organización supuestamente de empresarios, pero está vinculada a un partido político, como no puedo decir cuál, porque me castigan, me censuran, pero no hay buena relación con el rey de España.

“¿Por qué? Por dos razones: una que antes las empresas españolas, no todas, pero algunas hacían lo que querían en México; el presidente que ostentaba el cargo, Felipe Calderón, tenía una empresa española como predilecta, Repsol, y le daba contratos jugosísimos. Le dio un contrato para compra de gas, en España no hay gas, pero les dio el contrato para que, como, intermediarios, compraran el gas en Perú y lo trajeran a México, un contrato como de 26 mil millones de dólares, sin licitar. Luego incumplieron el contrato y no hubo ninguna penalidad”.

Recordó que también con Calderón se benefició a esta empresa con la venta de acciones a precios muy bajos que Pemex tenía en la misma firma; y también se le dio un contrato para “supuestamente” extraer gas en la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, “se llevaron muchísimo dinero, no sacaron más gas, y abusaron, buen negocio para Repsol, mal negocio para la hacienda pública”.

Otra empresa beneficiada, dijo, fue Iberdrola.

Y “cuando termina Calderón de usurpar la Presidencia, se lo llevan a trabajar a Repsol, como miembro del consejo de administración de Repsol. A quien había desempeñado el cargo de presidente de México lo convierten en su empleado. Con Enrique Peña lo mismo, otra empresa, OHL, todas las autopistas del Estado de México concesionadas a OHL. ¿Y dónde están viviendo ahora Peña, Calderón y Salinas? Los tres en España. Entonces al rey de España eso no le gusta, porque ya no hay ninguna empresa consentida”.

La segunda razón que “seguramente les molestó”, dijo, es que se solicitó una disculpa a los pueblos indígenas por los abusos en la Colonia y durante la conquista.

Le pedimos de manera respetuosa, porque nosotros íbamos hacer lo mismo o y lo hicimos, a los indígenas por todos los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonización, y en lugar de actuar con humildad, se inconformaron y mandaron a sus voceros a atacarnos.

“Hay pausa, no están rotas las relaciones, porque además quiero aclarar, nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo español, una cosa es el gobierno de España y su monarquía y otra el pueblo de España”. (Emir Olivares Alonso/La Jornada).