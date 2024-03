Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Son las 12 con 8 minutos cuando el Rector Dámaso Anaya Alvarado junto a su invitado el Gobernador Américo Villarreal Anaya llegan al Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, campus Victoria donde son recibidos con el entusiasmo de cientos de jóvenes estudiantes locales y provenientes del norte y sur del estado. Les acompañan sus respectivas esposas Dra. María de Villarreal y Sra. Isolda Rendón de Anaya.

12: 10.- El médico Dámaso y el Dr. Américo saludan sonrientes a los ex rectores José Manuel «Chema» Leal Gutiérrez y José Andrés Suárez Fernández, quienes estuvieron en el timón universitario en el lapso 2006- 2013, y 2018-2021, respectivamente. Momentos antes los ex rectores fueron saludados por Lucía Aimé Castillo y Jesús Lavín Verástegui, titulares de Educación y Administración en este sexenio americanista.

12:11.- Honores a la bandera nacional. La concurrencia entona el Himno Nacional. La escolta la integran solamente jovencitas. Es tiempo de mujeres.

12:18.- Honores al escudo de Tamaulipas. Se escucha vibrante el «¡Viva Tamaulipas, altiva y heroica! La región que dormita en la margen del río. La sangre palpita…»

La escolta la integran solamente jovencitas ataviadas de cuera tamaulipeca…en color magenta, guindo, claro, el color de la transformación.

12:23.- Se proyecta video de la historia de la Universidad. Se muestran fotos blanco y negro del pasado e imágenes a color del presente. Dura el video tres minutos.

12:28.- El Secretario General de la UAT, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez habla al micrófono y conduce la Ceremonia de Investidura del Rector médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado por el periodo 2024-2028. Cuatro años de rectorado.

El Dr. Eduardo dice que la Universidad está integrada por casi 50 mil personas: 40 mil estudiantes y casi 10 mil profesores y personal administrativo. En la ceremonia tienen especial participan la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez y el Decano Contador Luis Navarro Rosso.

12:34.- Ya investido formalmente de Rector el médico Dámaso Anaya, de toga, birrete y medallón de oro, agradece la presencia del Gobernador Américo y dice a los universitarios: «Caminaremos juntos por una Universidad más fuerte, más unida, más nuestra y más humanista».

En su discurso, Dámaso Anaya precisa que hay «una cita histórica con la Educación superior a la que nos debemos». Y añade: «Nos impulsaremos hacia la vanguardia de la transformación educativa».

Precisa el Rector: «La Universidad está proceso de transformación. Nos esperan desafíos, una mejora continua. Forjamos un futuro prometedor».

12: 46.- En su discurso, el médico Anaya Alvarado pondera el alto valor de la familia, elogia el trabajo de la primera dama del estado, Dra. María Santiago de Villarreal.

El médico Dámaso elogia a su esposa Isolda Rendón de Anaya, «compañera de vida», y agradece su talento y capacidad, para de inmediato anunciar la creación del Instituto de la Mujer Universitaria. Pondera en su discurso diciendo que la UAT «esta en proceso de transformación».

12: 54.- El Rector se dirige a los ex rectores José Andrés Suárez y José Manuel Leal Gutiérrez, a quienes dice: «Gracias, por sus consejos».

En este tema de ex rectores, para la anecdota, al inicio del evento, cuando aun no llegan ni Américo ni Dámaso, junto al conductor del evento, Lic. Pepe Macías, la conductora anuncia la presencia del ex rector Humberto Filizola González, quien no estaba en el Gimnasio Multidisciplinario, mismo que se construyó durante su gestión de Rector.

13:01.- El Gobernador Américo Villarreal hace uso de la palabra. Dirigiéndose al alumnado, tanto de prepas como de planteles universitarios dice: «Entiendo que ya se quieren ir, denme unos minutos para escuchen a su Gobernador».

Expresa Américo Villarreal el triple compromiso de la UAT: «Excelencia académica, gestión honesta y responsable».

Dice el Gobernador: «Hay mucho que hacer en la Universidad, hay desafíos», y recordó que «se han ido quienes entorpecían el avance de la Universidad». Concluye su participación con un «¡Viva y que viva la Universidad Autónoma de Tamaulipas». Son ya las 13 horas con 14 minutos. Empiezan a escucharse las notas festivas de «El Negro José». «Perdóname si te digo Negro José/eres diablo pero amigo Negro José». Y la conductora llama a tomarse la foto del recuerdo. NOS VEMOS.

[email protected]