Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El candidato a senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eugenio Hernández Flores, se mostró confiado en que el Tribunal Colegiado resuelva favorablemente el amparo contra la extradición a Estados Unidos en los próximos meses.

Dijo que dicha autoridad deberá considerar nuevas pruebas y atender el principio universal “non bis in ídem”, que determina que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

“Desde marzo del 2018, un Juez Federal determinó que yo no debía ser extraditado, determinó que la Secretaría de Relaciones Exteriores no debería conceder extradición a Estados Unidos; sin embargo la SRE de aquel entonces accedió a la extradición, por eso interpusimos el amparo. Ya contamos con el apoyo del Poder Judicial en el sentido de que yo no debía ser extraditado, y ahora el Tribunal Colegiado resolverá próximamente”.

El ex gobernador de Tamaulipas reiteró que en breve tiempo deberá quedar resuelto en su favor, además de que en Tamaulipas ya fue juzgado por el mismo delito y resultó exonerado.

Recordó que el Juez Especializado en Sistema de Justicia Penal, Eucario Adame, consideró que no debe ser entregado a Estados Unidos por la naturaleza de los delitos por los que se le acusaba en dicho país.

“Desde un principio (desde 2018), un juez federal determinó que yo no debía ser extraditado, porque se violentaba nuestra Constitución”, enfatizó.

Por otro lado, el candidato a senador se refirió al tema de la seguridad, en el contexto de sus recorridos de campaña, y descartó, al menos por el momento, que vaya a solicitar protección a las autoridades electorales.

“No he tenido ningún incidente, no he visto peligro en las giras, así que andamos tranquilos; claro que se puede solicitar seguridad, sin embargo hasta ahorita no la he solicitado y estoy bien”, concluyó.