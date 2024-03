Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Dicen los expertos que, en política, quien traiciona una vez traiciona dos… O siempre.

Otra máxima de las cloacas de la grilla menciona que “todos los amigos son falsos y todos los enemigos verdaderos”, según frase atribuida a Don Porfirio Díaz en sus tiempos de poder.

Valga lo anterior a la actuación de un judas de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Manuel Muñoz Cano, jefe del Verde Ecologista, al confirmar su traición a la 4T Tamaulipas.

Este jueves demandó al Tribunal Electoral anular la exclusión de Victoria del convenio de asociación por diputaciones y presidencias ¿a qué le tira?. Le puede volver a costar el autoexilio de tierras cuerudas.

La anulación de la adenda a la cláusula séptima fue presentada por la representante del Verde Ecologista -Muñoz Cano- ante el IETAM, Esperanza Peña Jácome.

Como si fuera inexperto en jugadas de grilla, sigue calculando mal sus movimientos. No va en las listas plurinominales.

Pareciera ignorar que los acuerdos están escritos pero la praxis es otra. Pensó que era autónomo y libre de siglar candidatos. Pagará con el ostracismo y fuera de la nómina.

Cero y van muchas metidas de pata. Los abrazos de Acatempan (de la traición por la espalda) a la orden del día.

Cuando entró al juego sabía de las reglas. Es parte de un engranaje y los operadores son los que toman decisiones según los escenarios. Creyó como un niño que era el representante único del PVE para concertar acuerdos.

Bien sabía el judas que los convenios dan a Morena el 60 por ciento en voto ponderado hacia el interior de la Comisión Coordinadora de la Coalición, en tanto el Verde y PT, un 20 cada uno. Sin ellos el hermano mayor puede tomar determinaciones.

Si los papeles originales no llegaron de Cdmx a tiempo, por retraso en el vuelo del avión, las copias habían llegado vía electrónica ¿es o se hace?. El PV es un “chiquillo” satélite del partido en el poder. Renta las siglas.

¿Qué sigue? Ya no valdría el perdón ni ponerse rodilleras. No sería sorpresa que, después de la elección, o incluso antes, el Verde estrene representante en Tamaulipas con más credibilidad y confianza para seguir el matrimonio partidista.

Desde que regresó de tierras potosinas con fama de “operador” de Juan Manuel Carreras, ahora Gobernador de San Luis, Muñoz no causó buena impresión entre el equipo del en ese tiempo médico senador. Traían el gusanillo que los iba a traicionar.

Hoy confirman que es capaz de empinarlos, si pudiera.

Y bien, Sofía García Gómez, una de las hijas (de una prole de siete) de Francisco García Cabeza de Vaca, es candidata en primera regiduría con Luis René Cantú Galván, planilla del PAN-PRI en Reynosa. Lleva como suplente a Stephanie Curiel Cantú ¿hija de quién?.

¿Qué sabemos de Sofía? Cuando el registro de su padre, a distancia, como precandidato a Presidente de México, dijo que Francisco era un perseguido político, porque “ningún mexicano merece ser amenazado por aspirar a soñar con un mejor país”.

Sin embargo ¿qué significa ir en primer lugar de la planilla de su empleado “Cachorro” Cantú? Si pierde el ayuntamiento, como parece, ella formará parte del cabildo por la vía plurinominal, truene o relampaguee.

Con René Cantú van otras figuras conocidas como Juana Alicia Sánchez Jiménez, ex diputada local por el PAN, Oscar Armengol Guerra Corza, ex director del ITEA en el cabecismo, y varios jóvenes que parecen juniors del equipo cercano al que todavía manda en el partido.

En Reynosa el alcalde Carlos Peña Ortiz, que va por la reelección, se registró ante el Consejo Electoral local acompañado de un grupo de simpatizantes. El resto de candidaturas, Morena las solicitó en “paquete”.

Al cerrar el plazo para solicitudes a la medianoche del miércoles, el Instituto Electoral tendrá hasta el 14 de abril para emitir resolución de quienes reúnen los requisitos. Las campañas inician al día siguiente.

Respecto a las candidaturas, llaman la atención algunas postulaciones. Una de ellas la de Santiago Avalos Medina, por el ayuntamiento de Casas apoyado por el PRD. Fue tres veces alcalde por el PRI ¿protagonismo vil? No tiene ninguna posibilidad de ganar ¿le estarán pagando?.

En Jiménez, fue postulada por el PAN Corina Esther Garza Arreola, en 2018 candidata por el partido Nueva Alianza. Es esposa del ex alcalde Jorge Salazar Méndez.

Por Güémez, por Movimiento Ciudadano se presentó Edgar Omar González Mendoza, regidor del PAN con licencia y hace tres años aspirante a edil por el mismo partido.

Mario Sosa Pohl, ex alcalde de Madero, se registró para diputado por el distrito 20, Tampico, solo por cubrir el espacio. Si no registran, no tendrán posibilidades de subsidio estatal.

Ya le daremos más detalles sobre otros casos.