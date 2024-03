Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El candidato electo de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Jorge ‘Tico’ García, advirtió que defenderá la voluntad del pueblo de Victoria, el que a través del proceso interno decidió elegirlo como el coordinador de la 4T en Victoria por medio de las encuestas.

Explicó que de acuerdo a los términos legales, el convenio de la coalición local entre Morena-Verde-PT se debió haber modificado 24 horas antes de que iniciaran los registros ante el IETAM -hoy viernes 15 de marzo- y con la presencia de los tres representantes de los partidos políticos.

Reafirmó que su actuar fue, es y será apegado a la ley, la se tuvo que respetar ayer, hoy y siempre. “La ley no puede ser una para unos y otra diferente para otros”.

De esta forma reaccionó Jorge ‘Tico’ García’ ante el anuncio del “rompimiento” de la alianza por parte de la representante estatal de Morena, Yuriria Iturbe, quien, tres horas después de que la Comisión Nacional de Elecciones lo declaró a él formalmente candidato a la alcaldía de Victoria organizó una rueda de prensa a las 23:00 horas, para decir que el candidato de Morena es el alcalde en funciones Eduardo Gattás Báez.

Jorge García, quien ganó, de forma contundente la encuesta realizada por la Comisión Nacional de Elecciones -la misma que en su momento ha avalado nueve gubernaturas, diputaciones federales, senadurías e incluso hasta el actual gobernador de Tamaulipas fue elegido a través de esa encuesta formal-, sostuvo que no puede ser que hoy descalifiquen dicho proceso autorizado por la misma dirigencia nacional de Morena.

Ante este escenario, el empresario capitalino convocó nuevamente a la unidad, en tanto que a los aspirantes que participaron en la encuesta y que no fueron elegidos, les pidió madurez política y respetar los procesos, procedimientos y estatutos así como los resultados de la encuesta realizada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

“Mi llamado es y seguirá siendo a la unidad y si Dios me lo permite y la confianza ciudadana me sigue favoreciendo, yo gobernaré para Victoria de la mano de nuestro gobernador y del pueblo”, recalcó.

El candidato a la presidencia municipal de Victoria propuesto por el PVEM, reveló que ha recibido amenazas, las que, dijo, se originan al calor de lo político y de un ambiente enrarecido propiciado por otras personas.

“Yo no tengo temor, mas que de Dios, porque yo nunca me he portado mal con nadie ni he hablado ni atacado a nadie; respeto a todos mis compañeros, a las autoridades locales y nacionales de Morena y de los tres partidos. Mi respeto para el ejecutivo estatal y para el alcalde en funciones; y las amenazas las veo en términos del calor del tema político, ante una situación en la que ya se ven perdidos”.

Y subrayó: “Yo considero que la gente me tiene aquí y ese respeto y cariño no se paga con nada, y no hay amenaza que pueda doblar a una persona decente, digna y que viene a trabajar por la transformación de Victoria”.

La noche de ayer jueves 14 de marzo Jorge ‘Tico’ García fue declarado, oficial y legalmente, candidato a la alcaldía de Victoria abanderado por la coalición Morena-Verde-PT por la Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena debido a que arrasó en la encuesta interna en la que participaron también el alcalde Eduardo Gattás Báez y Luis Gerardo Illoldi Reyes.

Por eso, dijo, se mostró extrañado de que tres horas después de que la máxima autoridad electoral lo declarara candidato a la alcaldía de Victoria la dirigente estatal de Morena convocara a una apresurada rueda de prensa para dar a conocer el repentino rompimiento de la alianza del partido guinda con el Verde y el PT, con el único objetivo de imponer al alcalde en funciones Eduardo Gattás, violentando a todas luces los estatutos, el proceso y las leyes.

“Toda esta situación genera un escenario de mayor polarización y en nada abona a un proceso democrático”, concluyó.