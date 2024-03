Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Partido Revolucionario Institucional llegó a los 95 años y los celebró este 4 de marzo, se ve falto de credibilidad, invadido por corruptos, transas, gandallas y, lo más triste, con muy poca militancia decente, trabajadora, con escasos políticos que tienen visión de gobierno para ocupar cargos de poder.

El PRI se ve viejo, tan viejo que ya ni siquiera se le ve oportunidad alguna de ganar una elección, no en este momento, no en Tamaulipas donde le falta fuerza hasta para mantenerse de pie, si me apura, quizá el próximo 2 de junio caiga de rodillas ya ni siquiera le alcanzará para el 3 por ciento de los votos, todos los priístas van a votar por Eugenio, por el Verde, por quien en su momento les dio poder y gloria.

Porque existe otra realidad, los pocos priístas que se quedarán en ese partido parecen no darse cuenta que son de lo más odiado, que el pueblo los culpa que se viva en un México con hambre y sed de justicia, somos un país donde hay un enojo por la impunidad y la corrupción, la violencia y la inseguridad, toda achacada al tricolor y aliados.

Ese es el tricolor, un organismo que este lunes cumplió 95 años, que está muy débil al grado que ya ni siquiera pudieron organizar un evento a la altura de un partido que gobernó México por más de 70 años y a Tamaulipas cerca de los 84.

Hoy al PRI le hace falta hasta discurso, sus propuestas son tan bonitas que la gente sabe no pueden ser ciertas, menos viniendo de sus liderazgos que son culpables de casi todas nuestras desgracias.

El problema mayor para el tricolor es que tampoco se le puede creer que quieran cambiar y ser la solución a nuestros males porque en primera fila de sus órganos de dirección siguen los hombres y mujeres que han sido catalogados como lo peor de la política, altamente tendientes a la corrupción.

Aún hay más, lo más complicado del PRI se viene cuando sus candidatos no son ni un remedo de políticos, no pasan de ser aplaudidores de sus gobiernos por más detestados que son y han sido, es más, hoy hasta son aplaudidores de un gobierno que los jodió hasta casi matarlos, el de Cabeza de Vaca, y todavía están negados a pedir perdón por todo el daño que han causado, no se dan cuenta que solo ellos añoran que su partido regrese al poder.

Da tristeza que el PRI haya dejado de ser opción para los tamaulipecos, en verdad la democracia los necesita, pero se han dejado morir, se suicidaron succionando hasta la última gota de cada uno de los presupuestos a los que tuvieron acceso o agarrando dinero al exgobernador Francisco N nomás para servirle de comparsa y hasta ayudarlos para mantenerse en el poder a través de la operación política y territorial que nunca aprendió a hacer el panismo.

La realidad es que no se ve forma como puedan recuperarse los tricolores, no existen personajes que quieran trabajar para ellos, aunque sea en agradecimiento por haberlos convertido en asquerosamente millonarios, los que tanto se beneficiaron de sus siglas ya huyeron a otros partidos.

El PRI llegó a viejo y está tan mal que no sabe, en este momento, ni cómo podrá conservar su registro en las elecciones del 2 junio, puede ser su última aparición como partido con registro local.

El discurso viejo de los priístas, anquilosado, nos dicen que los 95 años del PRI ya son muchos, no, no es malo hacerse viejo, lo malo es no aprender, no querer comprender cada una de las señales del pueblo y los tricolores siguen llenos de soberbia y de ambiciones insanas, andan tan desorientados que se han aliado con el PAN a sabiendas de que esa será su tumba o, ¿negará usted que ya huelen a muerto?, es más no huelen, los del PRI apestan a muerto…

PRIVILEGIAR LA ACADEMIA, PRIORIDAD EN LA UAT, AFIRMA RECTOR… En el marco de la gira de diagnóstico que lleva a cabo en las dependencias educativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Leonardo Anaya Alvarado visitó este lunes 4 de marzo las Unidades Académicas Multidisciplinarias Reynosa Aztlán y Reynosa Rodhe.

Durante su recorrido, el rector reiteró su propósito de trabajar muy cerca con la comunidad universitaria, con el compromiso de sumar sus inquietudes, propuestas e iniciativas en la búsqueda de la excelencia académica.

“En la Universidad tenemos que irnos por el lado académico; esa es la fortaleza que le quiero dar, que sea en beneficio de la investigación, de la vinculación, de las actividades deportivas, y que eso conlleve a tener un bienestar más sano y saludable para los jóvenes y los compañeros catedráticos”, expresó el MVZ Dámaso Anaya.

Hizo hincapié en que la gira de trabajo por los distintos planteles de la UAT busca sumar los esfuerzos para consolidar el plan de trabajo de su gestión rectoral.

Señaló que se trata de estrechar la comunicación tanto con estudiantes como con docentes y trabajar muy cerca de todos los universitarios: “Le quiero imprimir a la UAT un sello muy humano”, subrayó.

Recalcó que la UAT tiene entre sus fortalezas la calidad de su claustro docente, y en ese sentido, destacó el incremento de ingresos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

El rector Dámaso Anaya inició sus actividades en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA), acompañado de la directora interina del plantel, Dra. María Cristina Hernández Jiménez, y del secretario técnico, Mtro. Ignacio Hernández Rodríguez.

Hizo entrega de material deportivo al equipo de futbol americano y sostuvo un diálogo con los estudiantes; de igual forma, visitó los laboratorios de posgrado y farmacología, y se reunió con docentes en el auditorio de la UAMRA.

La directora interina, María Cristina Hernández, dio la bienvenida y agradeció al rector su presencia, que permite a los universitarios compartir sus inquietudes, necesidades y propuestas; también le expresó el compromiso de continuar trabajando con base en su ejemplo de valores, transparencia y humanismo.

Posteriormente, el MVZ Dámaso Anaya se trasladó a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), donde recorrió las instalaciones, áreas y edificios, acompañado del Dr. Jaime Gerardo Malacara Navéjar, director del plantel.

También se reunió con directivos, docentes y estudiantes, e hizo la entrega simbólica de chamarras para los jugadores y cuerpo técnico del equipo de futbol americano.

