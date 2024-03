Por Agencias

Ciudad de México.- Un juez federal le negó la suspensión definitiva a Esperanza García Luna, hermana del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. Con el fallo, la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene impedimento para capturarla.

La quejosa promovió el juicio de amparo el pasado mes de diciembre ante Agustín Archundia Ortiz, titular del juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, donde reclamó la orden de aprehensión en su contra. El 7 de febrero de este año, el juzgador le concedió la suspensión provisional y le fijó un pago de 2 mil 500 pesos como garantía para que surtiera efectos la medida cautelar.

No obstante, hoy el juez le negó la suspensión, aunque no dio a conocer la versión pública de su resolución. “Único. Se niega la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, de la presente interlocutoria para los efectos precisados”, señala el resolutivo.

Esperanza García Luna fue encargada de la Policía Cibernética en el sexenio de Felipe Calderón. En la actualidad, la hermana de García Luna y su esposa, Cristina Pereyra Gálvez, son investigadas por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), luego de la detención del ex funcionario en Dallas a principios de diciembre de 2019 por agentes federales bajo órdenes giradas por la fiscalía federal en Nueva York por su presunta relación con el cártel de Sinaloa.

En mayo del año pasado, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo) obtuvo órdenes de aprehensión en contra de 61 integrantes de la presunta red de corrupción dirigida por el ex secretario de seguridad SSP en el gobierno de Felipe Calderón, que involucran a cinco familiares del ex funcionario y a sus socios en cuatro empresas.

El 14 de diciembre, Gloria García Luna, también hermana de Genaro García Luna, fue detenida y puesta a disposición de jueces federales para que enfrente acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La mujer fue detenida en un domicilio de la colonia Lomas de la Selva, en Cuernavaca, Morelos, junto con Édgar Anuar Rodríguez García, sobrino del funcionario. Ambos ya fueron vinculados a proceso.

Una semana antes, la FGR obtuvo vinculación a proceso en contra de Oswaldo Luna Valderrábano, familiar directo de Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Las acusaciones indican que integrantes de la familia de García Luna y ex funcionarios de la extinta SSP realizaron triangulaciones financieras con los empresarios estadunidenses Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, a quienes se les adjudicaron obras y servicios que no se cumplieron o no se entregaron. (César Arellano García/La Jornada).