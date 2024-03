Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En este inicio de semana el partido Morena anunció que el ganador de la encuesta para presidente municipal de Matamoros es Alberto «Beto» Granados Fávila, noticia que fue recibida con entusiasmo por la militancia y habitantes de esta ciudad fronteriza.

Por 24 horas todo fue cordialidad entre los morenistas matamorenses. La mala vibra, las caras de sorpresa, el conflicto surgieron al momento en que Mario López Hernández «La Borrega»´, quien es candidato a diputado federal y alcalde con licencia de la tierra de Rigo Tovar, dijo que exigirá al Gobernador Américo Villarreal remover a Alberto Granados de la candidatura.

Es una reacción que a miles de matamorenses les pareció conducta de chamaco peleonero, y muy lamentable porque en nada abona a la unidad dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Quiere la «Borrega» que todos en su alrededor sean incondicionales? Mal hecho y lamentable. Y es que además Beto Granados de siempre se ha conducido y accionado a favor del bienestar de los matamorenses, sobre todo de los que menos tienen.

Con los jóvenes, por ejemplo, Beto Granados se identifica bastante porque su equipo y él en lo personal los han orientado y apoyado para que consigan ser inscritos en programas Beca Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro y apoyos directos para compra de libros y pasajes.

Mario López «La Borrega» en las últimas semanas maniobró para que uno de los suyos, Carlos Ballesteros, fuera nominado candidato a alcalde. Al no lograrlo, se inconformó. Sobre esta embestida contra Beto Granados veremos que decide Morena.

2.- Por el lado de los azules, el consejero estatal del Partido Acción Nacional, Arturo Soto Alemán, anunció que se impugnará la lista de los candidatos plurinominales, en la que aparece Ismael García Cabeza de Vaca en primera posición además de otros allegados al ex Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Arturo Soto Alemán, quien fue subsecretario en el gobierno de Cabeza de Vaca, dijo: «Sí Ismael hubiera ganado en buena lid la primera posición yo lo felicitaría pero no fue así. Al no ser así yo tengo que ser crítico. El PAN no puede seguir por ese camino. Tenemos que retomar el rumbo. Esa lista no es definitiva, esa lista es impugnable porque tenemos cuatro días para recurrir a medios de defensa. Añadió que hay enojo al interior de su partido: «Están furiosos no solo porque lo mismo sucedió en la lista estatal de diputados pluris, sucedió también en la de regidores y esto afecta a toda la militancia en lo corto». Veremos que decide el PAN.

3.- En visita de trabajo a Reynosa el rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado reiteró su respaldo a las iniciativas de los universitarios para seguir fortaleciendo a la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

Expresó el médico Anaya: «En la Universidad tenemos que irnos por el lado académico; esa es la fortaleza que le quiero dar, que sea en beneficio de la investigación, de la vinculación, de las actividades deportivas, y que eso conlleve a tener un bienestar más saludable para los jóvenes y los compañeros catedráticos».

En este arranque de semana el rector Dámaso fue recibido en las Unidades Académicas Reynosa Aztlán y Reynosa Rodhe con gran entusiasmo por parte de alumnos y estudiantes. En la Unidad Académica Aztlan le dio la bienvenida la directora del plantel Dra. María Cristina Hernández Jiménez.

4.- En temas de inseguridad -que no seguridad- José Calanda Montelongo, coordinador de Mesas Ciudadanas de Seguridad dijo algo que debe preocupar a todos: «Sigue el robo a casas-habitación, comercios, debe haber una cifra negra que no conocemos, porque la mayoría no se denuncia; no sabemos su tamaño. Hay algunos de robo a comercios que no se denuncian, suponemos que por cada denuncia hay nueve que no se formaliza».

Este lunes algunos medios difundieron que del centro comercial Plaza Palmas se robaron una camioneta suburban, misma que gracias a la oportuna denuncia fue localizada a los 19 minutos.

En el tema de inseguridad supimos que la mañana del jueves un motociclista disparó varios balazos a un ciudadano que iba acompañado por una dama en calles de la Colonia «Américo Villarreal Guerra». La dama preocupada por la salud del hombre gritaba un tanto fuera de sí a la gente que lo veía en la calle. «¡En lugar de solo estar mirando, llámenle a la Cruz Roja! ¡Por favooor!». Y AHI ESTAMOS.

