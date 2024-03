Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas los candidatos a diputados y senadores de Morena y aliados, salvo una que otra excepción, no estuvieron a la altura de las exigencias que demanda la candidata a la Presidencia de la República, CLAUDIA SHEIBAUM PARDO, para hacer efectivo el llamado Plan C que implica no solo asegurar la continuidad en el ejecutivo federal sino ganar mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Y conste que no hablamos de grandes concentraciones de ciudadanos sino de aspectos como organización para que los abanderados a cargos de elección popular desarrollen una agenda de proselitismo y la den a conocer, en tiempo y forma, además de mostrar que cuentan con estrategia de propagada y mediática.

Por supuesto que es importante la narrativa que deben manejar y dentro de ésta las propuestas.

En ese sentido, al menos en el inicio de las campañas, los candidatos que están con la Cuarta Transformación (4T), en general, empezaron con baja intensidad. El registro da cuenta de que dos fórmulas se quedaron “pasmadas”

Se salvan de esa especie de “modorra” proselitista la fórmula al senado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) integrada por EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ.

En ellos si se vio la pasión por alcanzar el triunfo porque tan luego que la ley se los permitió se lanzaron a mostrar su arrastre ciudadano y a sumar seguidores.

Su presencia se vio en diversos municipios, del centro, sur y la zona fronteriza, en caminatas, brigadas de impacto y encuentro con representantes de medios de comunicación e información.

De hecho sobresalen en cuanto a la cobertura de sus actividades de campaña debido a que sus jefes de prensa conformaron grupos de whatsApp a través de los cuales mueven material de los eventos que realizan.

Incluso les sirve para atajar cualquier desinformación y guerra sucia, que es muy socorrida en estos tiempos por los contrarios que, al no disponer de argumentos y de arraigo en las bases, recurren a la descalificación y la mentira.

Vale decir que ambos personajes se conducen como peces en el agua en la contienda y eso es muestra de que son apreciados y que quieren alcanzar la meta.

Los unen varios aspectos, entre estos el haber sido perseguidos políticos del ahora ex mandatario panista, FRANSCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

Obvio que HERNÁNDEZ FLORES llevó la peor parte dado que fue encarcelado cerca de 6 años por delitos inventados.

Es lógico que lo que les sucedió sea tema de campaña. Y así lo hizo el ex priista una vez que salió al “ruedo” político.

Desde luego que los aludidos no están exentos de “asegunes”, por ejemplo el que un individuo, en Río Bravo, pasara por un evento en donde estaba MAKI para externar que no la respaldaba. Tal incidente fue menor y no es significativo.

Al fin y al cabo así es la lucha electoral y hay que entender que el escenario es propicio para que aparezcan los provocadores a sueldo.

En cuanto a GEÑO, alguien tuvo la idea de excluir a algunos periodistas de una rueda de prensa-desayuno, en Ciudad Victoria.

La verdad es que no es necesario ya que el ex gobernador es apreciado por el gremio.

Con relación a los abanderados de Morena, OLGA SOSA RUIZ y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, que son los contendientes a vencer, no se les ha visto mucho en cuanto a la promoción de su candidatura a la cámara alta.

Se supone que armaron un grupo de WhatsApp para estar en contacto con periodistas pero todavía no sobresalen sus actividades.

Lo más seguro es que, en los días por venir, ajusten ese tipo de “disfunciones”.

Al abanderado del Partido del Trabajo (PT), FRANCISCO CHAVIRA MARTÍNEZ, se le ve activo mediante la propaganda y tuvo ya su rueda de prensa.

En contraste, su compañera de fórmula, CENDY ROBLES MÉNDEZ informó, a través de redes sociales, que dio positivo a la influenza.

Si bien hubo quienes se solidarizaron con ella otros no tuvieron “misericordia”.

Y si Morena y aliados ahí la llevan, los que no se ven ni se oyen son los candidatos al senado de la alianza Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD).

De hecho los perredistas no convalidan que los contendientes sean IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ y ARTURO NÚÑEZ RUIZ.

Tampoco se escucha mucho de ANDREA GARCÍA GARCÍA y DAVID CORDERO HERRERA, que son los contendientes del Movimiento Ciudadano (MC), a las senadurías.

Así las cosas con los que quieren servir a su patria chica y grade y asegurar chamba por seis años.

Lo que se ve y se comenta es que la competencia está en los abanderados de la 4T.

AL CIERRE

Horas extras tendrán que trabajar los operadores políticos de Morena y aliados para evitar que se den divisiones y se ponga en riesgo el objetivo trazado de no solo ganar en las elecciones sino arrasar.

Lo de Madero, la negociación con el alcalde, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, salió bien y va por la diputación federal por la vía directa y por la plurinominal.