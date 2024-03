Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El abstencionismo, por el lado que se le vea, es el reclamo más fuerte realizado por los ciudadanos contra los partidos políticos, les restriegan en su jeta proponerles candidatos chafas, transas, ineptos, estúpidos, a veces, hasta mariguanos y corruptos consuetudinarios.

Viene a cuento esta breve introducción por la torpe idea de un Diputado del PAN, Mon Marón se hace llamar, que propone reformar la ley para multar o castigar a todo aquel que no emita su voto en una elección constitucional, la verdad es lo más estúpido que se puede escuchar en los últimos tiempos por una sencilla razón, resulta que ahora los políticos quieren culpar al pueblo de todos los pecados cometidos en la política, como si nosotros fuéramos los que robáramos, pactáramos con delincuentes o fuésemos huevones e ineptos.

A ver, ¿por qué no propone el Diputado panista multas a los partidos que propongan candidatos que en el ejercicio del poder resulten ser viles ladrones?, ¿por qué no propone desaparecer a los partidos políticos que no practican la democracia en sus formas de gobierno o para elegir candidatos que son los que al final no inspiran el voto o ahuyentan al elector de las urnas para no convertirse en sus cómplices?

Sin duda que es cara la democracia y más cara resulta cuando apenas un 40 o 50 por ciento de la ciudadanía sale a votar, un 30 por ciento como en la elección extraordinaria de senador el año pasado, cuando el abstencionismo y los votos nulos siguen siendo mayoría, pero la culpa no es del elector, no, la razón es que los candidatos eran malos, los partidos no gustan, o ambas cosas.

Y todavía resulta más cara la democracia cuando los ciudadanos se guían por una cara bonita, el carisma, se dejan convencer con promesas absurdas o nomás porque les invitaron una barbacoa y les sonrieron como si fuera cierto que los quieren.

¿A qué vamos?, primero a que el panista Marón está equivocado en buscar sanciones a quien no vote, primero que se castiguen ellos por transas, por no inspirar con sus acciones un sufragio y ya luego sigue la urgencia de revisar leyes y hasta el pasado, el presente, y la propuesta para el futuro de los candidatos a los puestos de elección popular, la necesidad de auditar a fondo la planilla de regidores y síndicos propuesta por cada partido y que la acción sea decisiva para elegir, claro, el mismo proceso se debe hacer con la propuesta de diputados y hasta la lista de candidatos por la vía plurinominal, ahora todo cuenta, digo, ya vemos la propuesta tonta de querernos culpar de sus pecados.

Por ello, por el bien de usted, de sus hijos, de su familia, dos cosas deben orientar su voto; la primera, la decencia de los candidatos; la segunda, la propuesta, que sea realizable, y que le expliquen muy bien cuál será el costo de llevarla a cabo.

Que nos quede claro, solo una persona decente puede darnos gobiernos decentes, trabajar en seguridad pública, al tratar de hacer lo mejor en materia de prestación de servicios, pero sobre todo, le dará garantías de que no se robará el dinero público como ya lo han hecho muchos otros, mejor aún, no será un político de ocurrencias o que pretenda culparnos de sus raterías nomás porque busca votos.

La propuesta igual es indispensable, no me refiero a que vote por quien le baje la luna y las estrellas o haga esta clase de torpezas de pretender multar a quien no sufrague, sino por quien le explique cómo puede llevar a cabo el programa que le plantea, que costo va a tener a la ciudadanía y por qué es mejor que la de sus contrincantes políticos.

En la siguiente elección olvídese de que el candidato o la candidata son bonitos o se ríen mucho, recuerde que no los quiere para casarse y ni siquiera le van a hacer el amor, lo quiere para que le de seguridad, recoja la basura a tiempo, haga obra pública, y le preste otros servicios de manera eficiente.

Le reitero, también dele la espalda a los candidatos que tienen fama de corruptos, ellos ya no cambian, le van a volver a robar o lo van a volver a entregar a la delincuencia, sería fatal que se votará nomás porque las personas le caen bien, sonríen, son muy agradables o gastan mucho dinero y tiempo en pedirle su sufragio.

Será muy importante que no se crea de las fobias que han crecido en unos y otros que le recomiendan no votar por el PRI, o por el PAN, o por la Izquierda, según ellos porque todos son iguales, esa es una falsedad, en todos los partidos hay hombres y mujeres con buena formación, tantos como hombres y mujeres malparidos en ese aspecto.

La clave, le repito, es buscar a los mejores, conocer su pasado, que resultados han dado en sus anteriores chambas, con cual fama llegan a ser candidatos, que equipo les rodea, quienes son sus suplentes, luego pregúntenles cómo y por cuánto van a poder realizar su programa de trabajo, y así decida.

Le aseguro que encontrará siempre a uno u otra que le llene el ojo, que considere el mejor prospecto para ser alcalde, regidor, síndico, o diputado, recuerde también la lista plurinominal y evalúe que es lo menos dañino.

Estos días los puede aprovechar para tomar una decisión, para prepararse para irse de campaña con su candidato, acompañarlo por lo menos una tarde o las que le sean posibles a sus recorridos, para que vea qué propone y cómo atiende a la gente, además, para que le de seguridad de que va por el camino correcto.

No, ya no se vale estar arriba de la barda, son tiempos de participar y hoy es un buen día para empezar, por ejemplo, dando la espalda a estos políticos que han cometido la estupidez de pretender hacernos culpables de sus pecados…

DISCULPE, Y QUÉ ES DE LOS CANDIDATOS… Por cierto, otro de los motivos para votar debe ser preferir a quien se le acerque a pedirle el voto, haga eventos cerca de su casa o lo convoque a escucharlo, porque es increíble que ni siquiera ahora que buscan los presupuestos y el poder vayan a su encuentro, eso no da buena espina, eso solo sentencia que no los volverá a ver nunca más.

Hasta hoy solo Eugenio Hernández Flores, candidato del Verde, es quien tiene un equipo formado, profesional en la política y la atención ciudadana, es más, hasta profesionales en cada una de las áreas, su fotógrafo, por ejemplo, es quien ya ha sido jefe en esa área en el gobierno del Estado y uno de los mejores, Katy Cruz Lara.

Luego de ello ni siquiera se sabe quién es el equipo de su fórmula, la doctora Maky Ortiz, es fecha, por ejemplo, que tampoco conocemos el trabajo y operación de los candidatos de Morena, la candidata panista anda extraviada al grado de que Arturo Núñez, su fórmula en la candidatura al Senado y de origen del PRI, tiene más trabajo en prensa y difusión que ella que tiene una oportunidad de ganar, es decir, hasta floja resultó que quiere que le hagan la chamba los tricolores.

De los candidatos a Diputado Pepe Braña en Victoria tiene en sus filas a otro profesional para hacerle imagen, a Leobardo Sánchez, pero hasta hoy ni siquiera conocemos el nombre de su competencia, de los otros candidatos a diputados, nomás para que se dé una idea.

Y sí, se reitera, ¿por qué no empezar a sancionar a los políticos que no le echan ni ganitas en su campaña?, o peor aún, que ni siquiera les interesa el contacto con el ciudadano, y así nos quieren obligar a votar Mon Marón y panistas secuaces, habrase visto semejante estupidez…

