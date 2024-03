Por Agencias

Chilpancingo, Guerrero.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó esta mañana que solicitó a la Fiscalía General del Estado de Guerrero garantizar una investigación «expedita, pronta y efectiva», en la que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables del secuestro y asesinato de la niña Camila, perpetrado en el municipio de Taxco.

En un mensaje difundido en sus redes sociales señaló que “como gobernadora y mujer, pero principalmente como madre, me sensibilizo y condeno enérgicamente el artero crimen del que fue víctima Camila, en el municipio de Taxco, un suceso indignante que no debe repetirse. La vida de cada una de nuestras niñas y niños es sagrada, mi solidaridad está con la familia de Camila y la población de Taxco”.

Dijo que “nos hemos mantenido al pendiente del caso, instruyendo a la Dra. Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno establecer contacto permanente y brindar todo el apoyo necesario a la familia”

Aseguró que el protocolo violeta fue activado de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la desaparición de Camila, implementando «un importante operativo para su localización”.

«Reconozco a las fuerzas federales, con quienes seguiremos coordinando esfuerzos para redoblar la seguridad en todo el territorio y garantizarla en Taxco y toda esa región”, añadió.

Asimismo se unió al dolor de la familia y amigos y de la comunidad taxqueña y guerrerense por la pérdida de Camila, «a quienes reafirmo que este gobierno no va a permitir la impunidad y no descansará hasta llegar hasta las últimas consecuencias. El futuro no se entiende sin justicia y la justicia no se entiende sin paz”.

En tanto, fuentes del gobierno estatal informaron que el estado de salud de los dos hombres detenidos y que fueron golpeados por los pobladores al ser señalados como partícipes en el crimen, es estable.

Indicaron que uno de ellos presenta fractura en cráneo y se mantiene en observación.

El otro sujeto permanecerá en el hospital hasta la programación de una cirugía por una doble fractura de brazo. (Sergio Ocampo Arista/La Jornada).