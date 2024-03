Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Salud de Tamaulipas Vicente Joel Hernández Navarro se ha encargado de dividir y confrontar a los trabajadores, acusó el secretario general de la Sección 51 del SNTSA Adolfo Sierra Medina.

Sierra Medina aclaró que el sindicato tiene buena relación con el gobernador Américo Villarreal Anaya, pero no con quien está al frente de la Secretaría de Salud.

“La relación con el gobierno del Estado es buena, el que no cumple es Vicente Joel; y bueno, todo se centra en la actitud divisionista represiva de un secretario de Salud que no está diseñado para la atención de su quehacer”.

Recordó que hace unos días, cuando junto a un numeroso grupo de inconformes del sindicato se manifestó al exterior de la Secretaría de Salud, él denunció que Hernández Navarro ha sido irrespetuoso con las condiciones de trabajo y que ha pisoteado los derechos laborales de los sindicalizados.

“Se ha dedicado a dividir a los trabajadores, a confrontarlos, a dar beneficios a la gente que él decide y finalmente el respeto a las condiciones de trabajo los pisotea, no podemos perder los derechos”.

A pregunta expresa sobre si el sindicato desea que cesen de su cargo al secretario de Salud, el dirigente sindical aseguró que el tema no es que se vaya o se quede, sino que se preocupe por resolver la problemática en el sector salud, pero sobre todo, que empiece a respetar las condiciones generales de trabajo porque son de observancia obligatoria para trabajadores y funcionarios.

“No nos interesa que salga o se quede, repito, no tenemos ese interés, el interés es la resolución de la problemática, y que sea respetuoso de las condiciones de trabajo que emanan de una ley, y que son de observancia obligatoria para los funcionarios y para los trabajadores”.

Aclaró que si el Sindicato de Salud se manifestó fue porque previamente intentó comunicarse con las autoridades de la secretaría para dialogar, pero lo ignoraron, y debido a eso los trabajadores acordaron la manifestación.

“Días antes de la manifestación intenté hablar con el doctor Gabriel de la Garza pero no me contestó, quería precisamente evitar esta manifestación pero no lo logré; nuestra voz está basada en la ley y se tiene que dar cumplimiento a lo que marca la ley”, concluyó.