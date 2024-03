Por Agencias

Morelia, Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de un joven normalista de Ayotzinapa y las lesiones a otro presuntamente producidos por disparos de la policía estatal a la entrada de Chilpacingo. De acuerdo con las versiones que ofrecieron los elementos de esa corporación, dijo el mandatario, los jóvenes habrían disparado primero y hubo una respuesta ante esto, pero debe quedar claro que no fue un acto de confrontación en una protesta, sino otra cosa.

Sin embargo, dijo, respetuosamente se solicitará a la Fiscalía General de la República se atraiga el caso para que se investigue bien y se dé a conocer lo que sucedió, ofreciendo que se informará puntualmente cuando se tengan mayores detalles de lo que sucedió. “Es muy lamentable que se haya presentado esta situación un día después que se lleva a cabo una protesta en Palacio Nacional, lo que ya se conoce sin embargo, son cosas distintas”. Dijo a los jóvenes normalistas que nosotros no reprimimos a nadie, no somos represores».

A pregunta expresa, el mandatario señaló que al parecer, los jóvenes llegaron a la entrada de Chilpancingo, viniendo de Tixtla al parecer en un carro robado, “pasa un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo, viniendo de Tixtla, los detienen, dicen que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven. Otro herido al parecer no grave, afortunadamente”.

Señaló que debe quedar claro que no es un acto de choque entre policías y manifestantes, “es otra cuestión lamentable, porque no queremos que nadie pierda la vida y no queremos caer en provocaciones”. Por ello, expresó su extrañeza porque el abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos, Vidulfo Rosales, haya planteado que podría llevar sus protestas a los actos de la candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Ahora sí que “qué tiene que ver una cosa con la otra. Nuestra obligación es atenderlo. Por qué pasarlo a un candidato, por qué no pasarlo a los tres candidatos, por qué nada más a una, ahora sí que de parte de quién” dijo López Obrador.

“En eso estamos (esclarecer la desaparición de los jóvenes), pero ya aunque hemos demostrado que estamos trabajando, no sólo informando, sino en los hechos, el procurador Murillo Karam está en la cárcel. Hay en cárceles militares dos generales, muchos involucrados”. Por ello pidió “con todo mi respeto, no se vaya a sentir que es un acto de censura. Le pido, lo convoco al abogado que asesora los papás de los jóvenes desaparecidos que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad».