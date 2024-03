Por Agencias

Coatzacoalcos, Veracruz.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó que “sí hay intención” de la ultra derecha de otros países de influir en las elecciones de México, pero “no les va a funcionar aunque el PRIAN busque voceros en España porque los de Xóchitl Gálvez aquí están desacreditados.

Al inicio de su gira de este domingo por Veracruz, afirmó que el frente opositor utilizó a la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, para afirmar que el país está muy mal, sobre todo en materia de seguridad.

Álvarez de Toledo asistió la semana pasada a un foro organizado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, donde criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldó a Xóchitl Gálvez, candidata de Fuerza y Corazón por México.

“La declaración de esta diputada es increíble porque es una mujer que hasta defendió los regímenes autoritarios en Sudamérica. Ahora, esa es su posición. El problema es cómo la apoyan Felipe Calderón, Vicente Fox y toda la derecha en México. O sea, la usan a ella como vocera. Entonces, ¿cómo a una persona de ultraderecha que ha votado con Vox, del Partido Popular, la quieren usar como vocera en México para venir a decirnos a los mexicanos que el país está muy mal? O querer hacer una idea internacional de que el país está muy mal”.

Sheinbaum recordó que ha expresado que hay regiones en el país que requieren todavía mayor intervención para la seguridad, pero hay avances”.

Respecto de la injerencia de Álvarez de Toledo explicó: “Es que ya no tienen voceros aquí con ‘credibilidad’. A ver, Calderón, vocero de Xóchitl. No, pues está difícil, ¿no? Fox vocero de Xóchitl. No, pues también está difícil. Ahora, los que apoyan al candidato (Santiago Taboada) en la ciudad, de México, ¿cómo se llaman? Javier Lozano y (Ernesto) Cordero. ¿Quién más, díganme, un vocero con ‘credibilidad’ en México de ellos? ¿Santiago Creel? La senadora, esta… ¿Kenia López? O sea, ¿qué credibilidad tiene? Entonces, traen a alguien con ‘credibilidad’, pero que viene a decirle a los mexicanos algo que alguien le dijo al oído que ocurría en México”.

No obstante, dijo que después del comunicado de la semana pasada donde el PRI señaló que la Internacional Socialista había emitido un pronunciamiento sobre México, ella hizo “un llamado al respeto del presidente del Gobierno de España (Pedro Sánchez) y de inmediato contestaron que no había sido una intervención en contra de las elecciones en México, aunque el PRI quiso aparecer como que hubiera sido una intervención del presidente de España en contra de las elecciones”.

También, abundó, la Internacional Socialista emitió un comunicado “donde dijeron que tenían confianza en el gobierno de México. Entonces, están buscando voceros internacionales, pero no les da. O esta campaña que se ha demostrado -por cierto, muy mal el INE que dijo que no va a investigar los bots famosos en contra nuestra, en la red X- que vienen de cuentas que no son de México, la gran mayoría.

Entonces, no les va a funcionar”. (Enrique Méndez/La Jornada).