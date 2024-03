Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El descarrilamiento de un vagón del Tren Maya registrado este lunes cerca de Mérida fue utilizado por los adversarios(as) de la 4T para armar otro de sus escándalos. Por supuesto y sabedores de que la obra es emblemática para el supremo gobierno, los medios de comunicación aliados del neoliberalismo abrieron sus espacios al máximo en el objetivo de atacar por enésima ocasión a AMLO. Cualquier pretexto es suficiente para golpear cuando no existen propuestas viables por parte de Xóchitl Gálvez quien a menos de un mes de iniciada la campaña anda como alma en pena, pa’ no decir que lo único que despierta es lástima. Y ni modo que sea invento.

No hay propuestas, pero sí provocaciones, sin embargo, ojo, que el probable sabotaje podría ser principio de sofisticado y costoso operativo que la alianza maldita y sus “padrinos” preparan para ensuciar el proceso electoral. Insistimos en que se trata de crear miedo para que la gente no acuda a votar el dos de junio bajo la suposición de que grupos delictivos “asaltarán” los puntos de reunión. Buscan que haya violencia y de ser posible víctimas fatales. Le apuestan, ya lo hemos dicho, al caos. Pero no solo eso, sino que, desde ya, reciben apoyo de organizaciones fascistoides de diversas partes. De España por ejemplo, donde hasta el presidente supuestamente de izquierda, Pedro Sánchez, al igual que el rey Felipe V1, hacen el juego a quienes desde los tiempos de Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, se creyeron dueños de la nación que ahora pretenden rescatar “a sangre y fuego”.

Acciones impulsadas por PRI, PAN y PRD y quienes los patrocinan, una de las cuales podría ser lo sucedido con el tren Maya. Al parecer no fue simple accidente y debe haber evidencias para que AMLO señale dudas sabiendo que la reacción neo porfirista está dispuesta a todo con tal de evitar el fortalecimiento de la democracia, el bienestar y la justicia social.

Y es que a los saqueadores y explotadores no les conviene el triunfo de Claudia Sheinbaum por la sencilla razón de que estarán imposibilitados para recobrar los privilegios que disfrutaron durante más de 36 años. Tampoco han podido en el presente régimen y la desesperación los enloquece, al grado de que no les importa sacrificar vidas inocentes. En este sentido el columnista está convencido de que los mexicas podríamos enfrentar una era de consecuencias incalculables considerando el odio acumulado por las élites clasistas contra la población marginada.

La reacción cuenta con un gran aliado que es la religión en todas sus manifestaciones, principalmente la iglesia católica cuyos jerarcas no disimulan su inclinación hacia la época de corrupción y saqueo de la que fueron parte. Ahora mismo el auditorio ideal es aquel que asiste a eventos propios de su fe. Cierto es que los intentos otras veces no funcionaron, pero en esta ocasión es diferente, sea que la confrontación es por la sobrevivencia de cualquiera de los dos proyectos de nación en pugna…Por su parte el columnista seguirá confiando en la 4T como seguramente lo hará la mayoría del paisanaje a pesar de la amenaza violenta de la derecha.

SUCEDE QUE

Transcurrida la jornada electoral algo habrá que hacer en Tamaulipas para recomponer Morena. Y es que la organización hasta ahora se distingue solo por los arañazos, no entre la militancia disciplinada y resuelta a sacar adelante proyectos de gobierno, sino entre quienes dejan su huella divisionista después de la selección de candidatos a los diversos cargos de elección. Lo mejor sería una operación con fino bisturí para desterrar a los(as) que mostraron ambición en lugar de lealtad. Estos(as) no deben hacer más daño al partido. ¡Que se escondan en sus curules y oficinas y no ofendan más a los que creen en el partido! Entiendan que estos tiempos son de fortalecimiento para enfrentar con más confianza el futuro que está más allá de un sexenio. No olvidéis que los enemigos no duermen, lo prueba la permanente “información” falsa y alarmista contra las autoridades. Morena debe crecer para ser real símbolo de transformación.

Y hasta la próxima.