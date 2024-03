Por Agencias

Lima.- Perú.- La mandataria peruana, Dina Boluarte, se declaró hoy víctima de un complot mediático del cual, según dijo, forma parte la denuncia sobre sus relojes de lujo, y llamó a evitar el cese de su gobierno.

En un mensaje en video y secundada por sus ministros, insistió en aguardar su declaración en la Fiscalía antes de explicar a la población, que pide saber cómo obtuvo sus relojes -los cuales no incluyó en su declaración obligatoria de bienes-, por lo que es investigada y su casa y su despacho fueron allanados esta madrugada.

Se quejó por la irrupción de fiscales y policías anticorrupción en su domicilio que violentaron la puerta sin que sus familiares hayan tenido tiempo de levantarse para abrir, aunque los agentes explicaron que aplicaron el procedimiento judicial porque no les abrían.

Boluarte añadió que el incidente afecta los derechos de su familia y sobre todo a la gobernabilidad y sostuvo que es sistemáticamente atacada mediáticamente y dijo que con ella se ataca a la democracia, lo que genera inestabilidad política, social y económica.

En aparente referencia a pedidos de su vacancia o renuncia que plantean fuerzas y personalidades políticas que consideran grave el llamado escándalo de los Rolex, dijo que el país está cansando de que presidentes y congresistas no terminen sus periodos, aunque no aclaró que ella maniobró para encarcelar al presidente Pedro Castillo para asumir ella el cargo, lo que trajo consigo represión y un número de muertos aún no cuantificado claramente.

“No al manoseo de la vacancia (destitución presidencial) y al adelanto de elecciones”, dijo al convocar a empresarios y organizaciones sociales a defender su derecho al trabajo y a la inversión y volvió a negar que sea corrupta.

Aseveró que con la inestabilidad provocada pierden todos y sobre todo los más vulnerables.

Pidió defender la democracia, el estado de derecho y la Constitución y llamó a «los congresistas demócratas”, como nombra a la mayoría conservadora parlamentaria, a defender la institucionalidad.

Se explayó en citar varias denuncias periodísticas que calificó como ataques de algunos medios de comunicación, como la noticia de la desaparición del cuaderno en el que los policías que reguardaban su casa anotaban las visitas y otras novedades.

También mencionó la divulgación de un informe de la unidad de inteligencia financiera que le atribuía depósitos por un millón 100 mil soles de origen desconocido en una cuenta compartida, lo que, dijo, eran ingresos del Club Apurímac del que era presidenta y que así los mantenía protegidos.

Añadió a la lista que para mañana una televisora tiene listo un informe en el que un ex miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dini) diría que Boluarte encubre al dirigente político Vladimir Cerrón, en la clandestinidad desde hace meses tras haber sido condenado a prisión por cargos que niega.

Entretanto se presentó una de las dos mociones parlamentarias de vacancia de Bolaurte por permanente incapacidad moral (causa constitucional), aunque con escasas posibilidades de éxito.

Los partidos del bloque mayoritario conservador, si bien la critican por no dar explicaciones por los Rolex, se alinean con su rechazo a la violenta irrupción en su casa, como afectación a la institucionalidad y la imagen del país.

PARTIDO PERÚ LIBRE PIDE DESTITUCION DE BOLUARTE

En ese contexto, el partido Perú Libre presentó una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte -antigua militante del partido- luego del allanamiento emitido por la Fiscalía de Perú en su domicilio y en el Palacio de gobierno como parte de una operación para desenmascarar un presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La presidenta Dina Boluarte, quien se negó a declarar públicamente la manera en la que obtuvo los relojes que lució en distintos eventos públicos, y que, de acuerdo con información de Prensa Latina, posee al menos 500 mil dólares en joyas no incluidas en sus declaraciones juradas obligatorias de bienes, está envuelta en un escándalo político conocido como “caso rolex”. (Prensa Latina).