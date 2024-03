Por Agencias

San Luis Potosí.- Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos haciendo historia, afirmó que “no le parece correcto” que normalistas de Ayotzinapa irrumpieran en Palacio Nacional, cuando se han abierto las puertas del recinto para los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, el presidente los ha recibido en diversas ocasiones y tiene otra reunión con ellos en unos días, además del trabajo de investigación sobre el caso.

“Hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo a los familiares de las víctimas”, sostuvo en conferencia de prensa hoy, como parte de sus actividades de campaña.

“Hay un reporte que antes de salir (de la Subsecretaría de Derechos Humanos) hizo público (Alejandro) Encinas. Viene toda la información de toda la investigación que se hizo del caso”.

Además, agregó, “el ex procurador General de la República (Jesús Murillo Karam) está privado de su libertad; hay militares que están privados de su libertad y se sigue trabajando en el caso”.

Entonces, afirmó, “lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto. El Presidente tiene una reunión con los padres de alumnos de Ayotzinapa en algunos días, lo dijo hoy en su mañanera. Ya se les había informado y no hay que caer en ninguna provocación.

“Porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación”.

Sheinbaum subrayó que en los gobiernos de la 4T no hay represión. “Entonces hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo a los familiares de las víctimas”.

Por otro lado, señaló que la seguridad tiene que ver en primer lugar con honestidad. “Los corruptos no pueden atender los asuntos de seguridad en el país. En la oposición, son conservadores, hay autoritarismo.

“Propone regresar a la guerra contra el narco. Nosotros lo que proponemos es la construcción de la paz”.

No se trata, insistió, de estar construyendo megacárceles para los jóvenes. Ellos lo que necesitan son más universidades, más cultura, más deporte, más acceso a derechos”.

Previamente, en Mexquitic, Sheinbaum aseguró que llegará a la Presidencia de la República y gobernará de la misma manera que lo hace el presidente López Obrador, con austeridad, sin corrupción y habrá “más educación, educación y educación”.

Recordó que Nelson Mandela dijo que la educación es el arma más poderosa que tienen los pueblos.

Mandela, contó, fue “un hombre que estuvo preso años en Sudáfrica por tener el color de la piel distinta. Después fue presidente de Sudáfrica, un hombre extraordinario que siempre defendió la lucha pacífica, como Martín Luther King en Estados Unidos, como el presidente López Obrador aquí en México”. (Alma E. Muñoz/La Jornada).