Por Agencias

Ciudad de México.- En una carta enviada por la dirigencia de Morena a las plataformas Meta (Facebook), X (Twitter) y Tik Tok, el partido guinda les pidió investigar y detener la guerra sucia sobre el proceso electoral que persiste en estos espacios, frente al “aumento significativo de la toxicidad del discurso de odio y de intentos burdos de manipulación”.

Al dar a conocer los documentos, Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, detalló que solicitó a directivos de esas empresas que se concreten reuniones para presentarles las pruebas de dicha estrategia que vinculó con la oposición.

En conferencia de prensa en la sede nacional del partido, advirtió que “no vamos a soltar a estos manipuladores y lo que está haciendo la derecha”, y adujo que, “como se los recomendó” el ex canciller Jorge Castañeda, están en la guerra sucia en contra de la candidata de Morena”.

Insistió que el bloque opositor paga bots para difundir noticias falsas y generar tendencias, lo cual hacen “con todo el cinismo”.

Aunque las etiquetas o hashtag usados presentan faltas de ortografía, les faltan letras o tienen errores en la fecha e incluso el año de la votación, recalcó “no es que seamos ingenuos, no es que los opositores sean tontos, no es que se equivoquen, lo que buscan al final del día es que prevalezca el mensaje, si les falta una ‘ele’ realmente no les importa”.

También, dio a conocer que circula un video sobre un fragmento de un narcocorrido con imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador y en el que también él aparece, “para decir que estamos financiados -esta idea que están promoviendo- por el narcotráfico. Hemos detectado una fuerte inversión en Facebook y en distintos sitios para promover esta canción”, por lo que reiteró su llamado a las distintas plataformas para frenar la guerra sucia.

“Les estamos solicitando respetuosamente una reunión para llevarles las pruebas que nosotros hemos recopilado, que las hemos hecho públicas cada semana, y que algunos medios de comunicación ya coinciden con este tipo de investigación y pruebas de lo que están haciendo y que, desde nuestro punto de vista, es indebido que utilicen sus plataformas con estos objetivos. Va en contra de la propia filosofía y de las buenas prácticas que ellos promueven”, agregó

Durante la conferencia, el también coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), detalló que tras las actividades de este jueves en Querétaro, la abanderada presidencial estará este viernes en los municipios mexiquenses de Tultitlán y Teoloyucan, así como en Maravatío, en Michoacán, demarcación en la que recientemente fueron asesinados dos candidatos a la presidencia municipal.

En tanto, el sábado acudirá a Morelia, Michoacán y regresará al estado de México para encabezar actos en Atlacomulco y en Metepec. Mientras que el domingo irá a Tehuacán, Tepeaca y San Pedro Cholula, en Puebla. (Néstor Jiménez/La Jornada).