Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.-Por conveniencia, el PRD de Tamaulipas apoyará la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez pero sobre todo la de los candidatos a diputados federales, pues representarían votos para el partido del sol azteca, informó Jorge Mario Sosa Pohl.

“Nosotros vamos a apoyar al partido”, dijo Sosa, pues subrayó la importancia de conservar el registro del PRD a nivel nacional.

No obstante, volvió a decir que en su opinión, a la candidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD le falta más capacidad y experiencia política y administrativa, y en cuyo caso harían mejor papel los ex gobernadores de Michoacán y del ex Distrito Federal, Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera, respectivamente.

“Silvano está mejor preparado que Xóchitl, y eso lo digo ahorita y lo dije antes a nivel nacional y en el consejo; no es algo nuevo, y yo creo que desde el nacional vetaron o no dejaron que Silvano y Mancera llegaran al debate con Xóchitl, porque ahí se hubiera visto la diferencia más claramente. Ambos tienen una gran experiencia”.

Pero ante los hechos, dijo que al PRD no le queda de otra más que apoyar la campaña federal a pesar de que su partido no tiene ni un solo candidato para diputado federal ni senador.

“Nosotros vamos a apoyar la campaña federal, aunque no tenemos candidatos en el estado a diputados y senadores, los siete distritos van por PAN, PRI y el octavo va un candidato del PAN, pero la campaña como a nivel federal es en alianza y la votación de diputados del PRD influye en nuestro registro nacional vamos a apoyar la campaña por el PRD para que haya votos del PRD en lo nacional”.

Aparentemente tranquilo y sin mostrar frustración porque prácticamente los han ignorado y relegado en la elección de candidatos, Sosa Pohl aseguró que el PRD, al ir solos en la elección local tiene mejor imagen en Tamaulipas.

Por último, no descartó que el PRD concrete una alianza de facto, en algunos municipios o distritos, como ya lo ha hecho ese partido en elecciones pasadas, con el PAN, el PRI e incluso, con Morena. A ver si hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero no se ha visto ninguna posibilidad real, además de que oficialmente ya no se puede.