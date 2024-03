Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El obispo Oscar Tamez Villarreal escenificó el lavatorio de pies en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, uno de los principales actos que conmemoran los últimos momentos de la vida de Jesús antes de ser crucificado.

Este episodio, que tiene lugar durante la Última Cena en el llamado jueves santo, se convirtió en un acto de humildad y servicio que quedaría de ejemplo para la posteridad, dijo.

«Quienes estaban en el lavatorio de los pies, a quien le lavó Jesús los pies, ahí estábamos nosotros. Ahí estaba Pedro que lo negó; ahí estaba Judas que lo entregó como cualquiera de nosotros. Ahí estaban los otros diez que corrieron y dijeron no lo conozco, como cualquiera de nosotros, yo en primera fila. Jesús es capaz de lavarnos el pie a nosotros que lo negamos, a nosotros que lo rechazamos y a nosotros que lo traicionamos», dijo el obispo al inicio de su mensaje.

Ese gesto de Jesús es la manifestación del amor al extremo que Dios tiene para la humanidad, explicó en su sermón.

«Es el signo profético para entender que lo que él está haciendo por todos nosotros es un amor hasta el extremo. Porqué, porque lo que quiere es que todos nosotros seamos salvados y es ahí donde tenemos que poner los grandes regalos del jueves santo».

Hoy el señor nos ha reunido como familia, como iglesia y hoy también nos pide a todos nosotros que nos recostemos porque estamos llamados a ser hijos, no esclavos, agregó el obispo de la diócesis de Victoria.

En la parte final del sermón, el dirigente católico subrayó que la invitación es doble: «dejarnos amar por un amor que no tiene límites. En el lavatorio de pies estamos sentados al lado de Pedro y Judas, al lado de Juan y al lado de María. También nos invita a amar sin límites; y es en el servicio donde alcanza plenitud nuestra existencia; no se puede ser discípulo si no estoy dispuesto al servicio y cuántas veces nosotros no pensamos como Pedro, que dijo: porqué voy a amar a mi enemigo; porqué voy a amar y a servir a quien me hace la vida difícil, porqué voy a amar a este…..si no te lavo no tienes parte conmigo, dice Jesús».

Este jueves, durante la Última Cena, Jesús instituyó dos sacramentos: La Eucaristía y el Orden Sacerdotal.

La Última Cena fue el momento en el que Jesús se reunió con los doce apóstoles para despedirse de ellos antes de su muerte; como símbolo de la Ultima Cena, en la que el señor compartió con sus discípulos el pan y vino en representación de que su cuerpo y sangre en la Eucaristía, se llevó a cabo la bendición de panes.

Con la misa de jueves santo inició el triduo pascual, es decir, los tres días de intensa vivencia de su fe, previo a la Pascua y resurrección de Jesús.