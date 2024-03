Por Agencias

Ciudad de México.- “Yo con Vox ni a la esquina, así de clara”, expresó la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sobre el informe interno de ese partido español de extrema derecha, el cual le ofreció su “apoyo” a la abanderada de la oposición. La hidalguense afirmó que no le han planteado algún respaldo y “es más fácil que Morena esté cerca de Vox que yo”.

Durante su conferencia de prensa de este viernes, organizada en las oficinas del PAN en la colonia Anzures, la candidata fue consultada sobre el informe interno “Amenazas a la libertad: el asalto a la democracia en Iberoamérica”, del partido español Vox y que fue dado a conocer por La Jornada.

Luego de rechazar algún tipo de apoyo de ese partido, se le preguntó a la también senadora con licencia sobre la reunión que tuvo en 2021 parte de la bancada del PAN en el Senado, con integrantes de Vox.

“¿A poco me viste en esa reunión a mí?, No, porque yo pinto mi raya clarita, no me ando con rodeos. Yo se los dije al Grupo Parlamentario: yo no voy a esa reunión; no comparto nada con ese partido; no tengo ninguna visión positiva, pero aquí pasan de que soy trotskista espantosa de izquierda, a que soy ultraderecha. Pónganse de acuerdo por dónde me quieren atacar”, respondió.

Gálvez reprochó que, “cuando le convenía a la derecha, ultraderecha, que estaba impulsando un candidato, era yo la trotskista, el espanto de izquierdosa. Y ahora cuando me quieren atacar, me quieren acusar de derechista. No soy ni una ni la otra. No soy una mujer de derecha, no soy una mujer radical en nada. Soy una mujer que es capaz de hacer inclusión, no voy a ir con Vox a ningún lado, no”.

Tras ello, insistió que “No lo hay (acercamiento), no existe, no los he visto nunca en mi vida. No me han planteado nada, no existe ese planteamiento, se lo inventan. No sé si se echa una mota alguien y entonces escribe y dice ‘Xóchitl está vinculada’, no, no existe, de verdad, no existe, ni los conozco, no los he visto nunca en mi vida”.

Y sobre el acercamiento que tuvo el PAN en el Senado con Vox hace un par de años en una reunión efectuada en el órgano legislativo, apuntó que “eso no quiere decir que haya habido apoyos. En el Senado no recibimos ningún tipo de apoyo de Vox. Visitaron, se reunieron como se reúne cualquier partido político, yo decidí que no me iba a reunir con nadie, pero eso no quiere decir que haya apoyo de algo, no lo hay. Es más fácil que lleguen con Morena porque ellos sí tienen una ala bastante derechosa”. (Néstor Jiménez/La Jornada).