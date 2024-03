Por Agencias

Mexicali, Baja California.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró un acto de censura la decisión de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral que le ordenó bajar de sus redes sociales la entrevista que concedió a la periodista rusa Inna Afinogenova.

En su conferencia, dijo que les ordenaron retirarla pero aquí la vamos a poner, aunque ya “parezco abogado hizachero” para pasarla porque aún no han sido notificados oficialmente de esta decisión. Comentó que hace unos días vino una duquesa, condesa, princesa a hablar mal de mí y a ella no la censuraron. La trajo el bloque conservador. Es de un partido de España, de estos franquistas que quedan aunque ya falleció Franco”.

Pero señaló que en el caso de su entrevista a una periodista de un medio independiente, la concedió porque no era ni del New York Times, el Financial Times o el Washington Post. Pero ahora la quieren bajar porque la ve mucha gente y eso les molestó mucho.

Sin embargo, en conferencia hizo un apretado recuento de los programas sociales y de su iniciativa de reformas legales para que los programas sociales se incorporen a la Constitución. Citó los beneficios de los programas dirigidos a los jóvenes para garantizarles empleo y becas para estudiar; las pensiones para las personas discapacitadas porque tienen derecho a un apoyo para su rehabilitación.

Detalló los beneficios de los programas sociales como el programa de adultos mayores que es una recompensa por todo lo que aportaron al país enfatizando en que se trata de un programa para ricos y para pobres. “Nuestro ideal es el estado del Bienestar”, lo cual es posible porque ahora ya no se permite la corrupción por eso ahora ya no hay gasolinazos ni aumentos en las tarifas de la luz, ni se ha endeudado al país.