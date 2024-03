Por Agencias

Ciudad de México.- Frente a los reclamos de militantes por la inclusión de ex priístas y ex panistas como candidatos, el dirigente de Morena, Mario Delgado, insistió en que las postulaciones se resolvieron por medio de encuestas.

“Aquí no hay candidaturas mal habidas”, subrayó al destacar que hay gente que cuando le conviene, dice que el pueblo manda. Pero “aquí estás o no estás con lo que dice la gente; no es a conveniencia”.

Si no se recurriera a las encuestas, “estaríamos en este dilema de quién se la merece y quién no”, añadió, al reconocer que hay militantes que creen que “Morena les pertenece, pero no, Morena no tiene dueño, es del pueblo”.

Por otra parte, respondió al desplegado de intelectuales, en el que aseguran que televisoras y radiodifusoras padecen el embate gubernamental para que privilegien a la candidata presidencial del partido guinda en detrimento de la abanderada de la oposición, con el monitoreo de medios del Instituto Nacional Electoral (INE), según el cual la primera recibió durante la precampaña, más menciones negativas que la segunda.

Mario Delgado dijo no saber qué radio escuchan los firmantes, porque prácticamente a cualquier hora del día, hay una andanada contra el presidente y la candidata Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, agregó no saber de dónde viene el reclamo de estos intelectuales “de derecha”, ni tampoco qué quisieran o qué es equidad para ellos. Pero les reprochó que no digan “nada de los bots de la guerra sucia” con los que se trata de influir “en la percepción ciudadana” y “malinformar para que no haya un ejercicio libre del voto, para que la gente vaya con engaños a votar”.

Apuntó que la mayoría de los firmantes del desplegado tienen espacios en medios de comunicación, por lo que deberían denunciar quién los ha presionado.

Delgado resaltó que desde esos espacios, todos los días critican libremente y a veces hasta con mentiras al gobierno.