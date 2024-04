Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- “Gasta el dinero a lo pen… tonto y le gana la soberbia”, lapidario, contundente, y hasta con un dejo de burla define un experto en temas electorales al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Habla sobre su situación, sobre la imposibilidad, hasta ahorita y después de la resolución del TRIFE de darle la razón al INE en cuanto a que perdió sus derechos ciudadanos y por tanto no está en posibilidades para buscar su reelección con todo y que le invirtieron mucho y ganaron, “haiga sido como haiga sido”, en la contienda interna de Morena y aliados.

“¿Cuántos millones de pesos crees que le invirtió para ganar la candidatura?, si es cierto, como se rumora que hasta le compró la misma a Mario Delgado (presidente del CEN de Morena), ¿cuánto te imaginas que le pudo costar, 50 millones muy bajita la mano?, yo no puedo decir que eso sea real, pero lo que escucho tampoco lo dudo, en esta política mexicana son capaces de cualquier cosa, a eso agrégale lo que pagaron a sus abogados y asesores en todo el proceso por el tema del rancho en San Fernando, te aseguro que no les paga en pesos mexicanos y que las cifras son altas, tampoco lo sabremos, pero debe ser mucho, entonces, si le ha invertido tanto a sus juicios y para lograr su candidatura, ¿cómo se te puede olvidar lo fundamental que es tu credencial de elector?, lo de Carlos es un tema para ripley, no perdió nada, contra nadie, nomás lo chingó su soberbia y la forma pendeja de gastar tanto dinero en personas que al parecer no son tan brillantes como presumen”.

Otros interesados en los temas electorales son más suaves, pero coinciden en que el pecado capital del alcalde de Reynosa fue la soberbia, el pensar que todo lo puede hacer.

“Simplemente el interesado y sus abogados no atendieron debida y oportunamente el tema de la vigencia de derechos, quizá fue un exceso del juez, pero ese ya era otro tema.

“Como dice la sala en la resolución cuando le dicen que ganaron (sus abogados) una impugnación al juzgado y que le repusieron sus derechos. Eso no lo revisó el tribunal porque como lo dicen en sus considerados, si esto fue desde el 2022, ¿por qué no te volviste a inscribir? El punto, concluye el tribunal, no fuiste a tiempo a recoger o a tramitar tu credencial, era lo más sencillo”.

Ahora, la candidatura de Carlos Peña Ortiz no necesariamente está muerta, también coinciden todos, todavía puede recurrir a la última instancia, se le mueve una alita porque todo dependerá de su capacidad para moverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pueda convencerlos de que la credencial de elector no puede ser un documento que esté por encima de la Constitución, es decir, que le anule sus derechos humanos la simple razón de no tener vigente la misma.

“Quizá no pueda votar, quizá la corte no le otorgue ese derecho porque para eso existen reglas, pero también es una posibilidad, quizá muy pequeña, de que decidan que al no ser sentenciado por delito alguno, aún, no pierda su derecho a ser votado, sin embargo, tienen que superar varias instancias, lo principal sería convencer al IETAM de ello, que comience la campaña impugnado, que siga todo un proceso y al final la corte le otorgue o no a razón, lo que implicaría que su suplente se quede con la presidencia municipal, o que lo cambien incluso después de ser electo, hasta en el cargo, lo que pudiera obligar a una elección extraordinaria, es un tema demasiado complejo, porque otros coinciden en que puede, directamente, tratar el caso y hacer lo posible porque le resuelvan en la siguiente semana, el caso es que no creo que se lo vayan a aventar, lo más probable es que lo cambien, más porque él y su mamá se fueron por la libre para garantizar sus cargos, parece que le dirán que lo defiendan a quienes les pagó, si es que eso ocurrió”.

Conclusión, al soberbio alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, todavía se le mueve una alita, su problema, su grave problema, es que si sus asesores y abogados no tuvieron capacidad para tramitar una credencial de elector, ¿usted cree que la tendrán para ganar un juicio de verdad y ante la instancia superior?, parece algo sencillo irse por el lado de sus derechos humanos, por su calidad de ciudadano que no ha perdido de acuerdo con la Constitución, sin embargo no podrá usted negar que era más sencillo hacer fila en las colas del Registro Federal de Electores y todos, ahorita, estarían contentos, si no pudieron con lo sencillo dudo que vayan a lograr algo a su favor ahora…

SEMANA SANTA, MILES Y MILES SE PASEARON EN TAMAULIPAS

Playas, balnearios, ríos, montañas, restaurantes y todo sitio con un atractivo para el turismo se vio abarrotado durante los últimos cinco días, Tamaulipas confirma que se ha convertido en uno de los Estados de mayor atractivo, esto nomás para dolor de quienes nos quieren ver mal y hasta desacreditan la Entidad nomás en la persecución de votos, es decir, sin interesarse ni poquito en el pueblo.

GENERA LA UAT CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO… En un esfuerzo por mejorar la gestión en la producción agropecuaria, un estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolla un innovador sistema de monitoreo electrónico para la ingesta de alimentos en borregos.

El proyecto surgió de la necesidad identificada por el Dr. Daniel López, investigador agrónomo universitario con experiencia en la producción animal, quien presentó la problemática relacionada con el seguimiento preciso de la ingesta de alimentos de los borregos, un aspecto crucial para la salud de los ovinos y el rendimiento de su producción.

Jesús Sierra Martínez, un estudiante de Ingeniería en Telemática de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) de la UAT, se unió al proyecto aplicando sus conocimientos en electrónica y tecnología para desarrollar una solución efectiva que pudiera satisfacer las necesidades identificadas.

El resultado de su colaboración fue un sistema de monitoreo de vanguardia para registrar y analizar la ingesta de alimentos de los borregos en tiempo real, que, en contraste con los métodos tradicionales de toma de muestras y el pesaje manual del alimento, ha introducido un sistema que utiliza circuitos electrónicos para generar gráficos de consumo en tiempo real.

Además, una aplicación móvil complementaria permite la programación remota de las jaulas metabólicas y la generación instantánea de gráficos de consumo de alimentos, eliminando la necesidad de procesos manuales y simplificando enormemente la gestión y el análisis de datos; esto facilita el monitoreo y la identificación de preferencias alimenticias específicas de ciertas razas de borregos, lo que resulta fundamental para mejorar la eficacia en la alimentación animal.

Este sistema desarrollado en colaboración con la Universidad ha tenido un impacto práctico significativo en la agricultura ganadera, además de recibir reconocimiento por su destacado valor académico. Actualmente, se está llevando a cabo el proceso para obtener los derechos de autor sobre la tecnología desarrollada, y se está trabajando en la solicitud de una patente para proteger la innovación, lo que destaca el compromiso de la institución con la investigación y la innovación en el campo agrícola.

El proyecto ha sido presentado a nivel internacional, donde ha recibido elogios por su creatividad y efectividad, contribuyendo así a destacar el papel de la institución en la generación de conocimiento y soluciones innovadoras para la industria agropecuaria.

