Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El delegado del INE, Sergio Iván Ruiz Castellot, se trepó este martes a la guerra sucia contra la 4T, en particular el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quien va por la reelección.

Por la mañana el vocal ejecutivo se aventó ¿a la brava? -cuando debería ser imparcial- en contra de Peña afirmando que tiene cancelados sus derechos políticos para votar y ser votado ¿quién le mandó hacer esa declaración?, fue la principal pregunta que se hizo el edil horas más tarde.

Y en efecto ¿metida de pata o consigna? Todo se puede esperar cuando los contrincantes del ring -cabecistas- están acostumbrados a comprar conciencias.

“Que diga del lado de quién está”, tronó el joven Peña, indignado -con toda razón- contra el boca floja, a quien calificó como mentiroso.

Entendible que los contendientes en la elección se den hasta con la cubeta, en guerra sucia y lodazal pero es inadmisible que se meta el árbitro a favor de uno de los contendientes. Hasta puede ser delito.

¿Mano negra? ¡Claro! Respondió Peña Ortiz, dando a entender que es una pezuña que jode desde hace años ¿le llegaron al precio al señor Castellot?.

“Desde que comencé mi administración no han dejado de joder y me han querido, como dicen, chingar a la mala”, agregó Carlos. No hace falta deducir a quién se refiere, los cabezones le han puesto piedrotas en el camino a él y su madre Maki.

Siempre cauto y meticuloso en sus opiniones, el circo de Sergio Iván colmó al alcalde:

-Le pido que, por favor, se abstenga de hacer declaraciones que no le corresponden porque él no es juez y parte. Que haga su trabajo correctamente.

A decir del equipo de Peña Ortiz, los trascendidos del lunes de la pérdida de derechos ciudadanos, fue “una equivocación” del Registro Nacional de Electores que corregirían horas más tarde porque hay un amparo de por medio, y goza de fuero según amparos.

Los actos de corrupción y deshonestidad pueden llegar más arriba, con “una lana” a alguien para que mueva el sistema de padrón electoral y lista nominal.

Condenable la actitud del delegado del INE ¿cuándo acostumbra dar ruedas de prensa?. Ya le girarán instrucciones de la gran capital para que deje de tomar partido y se concrete a su chamba y “dejen de violar mis derechos políticos”, como señaló el futuro candidato por la reelección.

Varias preguntas más ¿quién está pasando a medios y redes información oficial del INE? ¿Castellot? ¿De dónde parte la instrucción? En esta época nadie lo hace de a grapa.

Debe ser desesperante para un candidato saber que va a perder, que el de enfrente -como Morena y su equipo- llevan una diferencia de hasta 30 puntos.

“Vamos a arrasar”, dice el propio edil, dueño de un vasto capital político en esa frontera, con estructura para la movilización el 2 de junio.

¿De dónde viene la guerra sucia? En Reynosa, por el cabecismo, juega por el ayuntamiento René “Cachorro” Cantú, experto en mentiras y falsas alarmas. Ninguna encuesta le favorece.

A nivel estado la oposición la dirige otro que no se mide en caminos violentos, Gerardo Peña Flores, ex secretario General de Gobierno, reynosense coordinador de Xóchtl Gálvez en territorio. Los enemigos muy cerca.

Variando de asunto, lo que no son rumores sino hechos contundentes, son las pruebas que el jefe de Inteligencia Financiera estatal, Raúl Hernández Chavarría, aportó a la Fiscalía General del Estado en cuanto a posibles operaciones de procedencia ilícita del alcalde con licencia de Matamoros, Mario López Hernández, aspirante a diputado federal.

No es un expediente nuevo, sino del 2022 que le abrieron los panistas. Raúl solo aporta información adicional al decir que el munícipe compró hasta 20 propiedades entre 2015 y 2021.

Según el dato, La Borrega adquirió en ese ciclo 25 caballos de registro que valen 800 mil dólares, que mantiene en instalaciones cuya infraestructura está valuada en 1.5 millones de los verdes ¿Quién pompó?. Es lo que la Fiscalía deberá preguntarle.

Dueño igual de vehículos de colección y alta gama. Se le relaciona con empresas factureras.

El paquete se va armando. Si el chilango Irving Barrios trabaja rápido, puede pedir orden de aprehensión en contra del ovino antes de las elecciones del 2 de junio, y antes que se le olvide que le mentó la madre a los morenos.

A estas alturas lo más importante para quienes tienen vela en el entierro es ¿quién es la suplente? Doña Genoveva Hi González ¿De dónde viene?. El dato que subió menciona que tiene 65 años y trabajó como jefa de Educación en el ayuntamiento de La Borrega. Puede ser la ganona.

Antes de irnos, una oferta que circula en redes: 25 bultos de Fertilizante para el Bienestar se venden en la módica suma de 1,500 pesillos. Se consigue en Ventas Tula, Tamaulipas, con Diana Vázquez ¿en qué quedamos?