Por Agencias

Ciudad de México.- Senadoras de todas las fuerzas políticas cerraron filas con Victoria Figueira, madre de la niña de 4 años víctima de abuso sexual, quien exigió justicia para el agresor de su pequeña y la destitución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió al imputado.

“No se puede permitir más impunidad a los pederastas”, exclamó Figueira, luego de narrar la historia de irregularidades y corruptelas que ha pasado en los dos años que lleva el juicio que inició en contra del tío de la menor, entre ellas pruebas fundamentales perdidas, libertad condicional y al final el ser absuelto ya que el juez exigía a la menor de ahora seis años que recordara datos precisos, como la hora en que fue objeto de agresión sexual por el tío.

Acompañada de senadoras de la oposición y de la mayoría parlamentaria de Morena, la denunciante expuso de forma detallada las irregularidades del proceso, entre ellas la desaparición de evidencia de la carpeta de investigación, en especial videos con la denuncia de la niña entonces de cuatro años, y la narración de los hechos ante el padre, del que ahora está divorciada.

“Me percato que los videos que yo había ingresado a la carpeta de investigación desaparecieron, lo extraño fue que el mismo padre que no quiso denunciar se pudo pronunciar como el padre de la víctima y él poder estar indagando la carpeta de investigación, lo extraño fue que incluso los videos donde sale el mismo papá hablando con la niña y que nos confesó quién, cómo y dónde lo hizo, fueron las evidencias que primero me desaparecieron”.

Victoria Figueria resaltó que la Fiscalía de Género del Estado de México, que encabeza Selene Jiménez, en lugar de apoyar al menor, en todo momento ha estado de parte del agresor e incluso fue la que solicitó que el agresor pudiera salir de prisión y llevar el juicio en libertad.

“La orden de aprehensión se dio el 19 de marzo de 2023, esto quiere decir que desde que yo denuncio, pasó un año entero. Se vinculan a proceso a Alejandro N, que es el tío de mi niña, el 26 de marzo de 2023. Para mi mala suerte; me tocó la misma fiscal de género, Selene Jiménez, en la parte de litigación. Obviamente, ella empieza a actuar a favor del agresor. En ningún momento ella me manifestaba cosas o qué estaba pidiendo la defensa de la contraparte, para nada”.

La misma Fiscalía de Género fue quien le solicitó, llevando un mes y medio ingresado en Barrientos, un brazalete para que él pudiera llevar un juicio con esa medida cautelar, pese a su oposición.

“Así llegamos a la parte intermedia oral, con el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, en donde se pasó por alto la declaración de mi niña, que acudió a solas con él; que le manifestó una vez más quién es su agresor, cómo la agredió, en dónde la agredió; lo pasó por alto. Simplemente la revictimizó al escucharla y la discriminó por tener 4 años de edad, diciendo “lo siento mucho, señora. Sí le creo en cuestión de los tocamientos; sin embargo, la niña no me dijo la hora exacta, el día exacto y la dirección de casa de su tío”.

Es terrible, recalcó, que los niños no pueden ser protegidos ni por las mismas autoridades. “Afortunadamente, mi hija confía en mí, yo no le he fallado, yo no canto victoria, yo simplemente pido justicia y lo he pedido desde el día uno, que esto se lleve de manera justa e imparcial, porque están todas las pruebas favorables de la niña y la niña se lo dijo al mismo juez, quién más necesita decírselo para que le crean a mi hija”.

Insistió: “De verdad autoridades, defiendan a los niños, son personas vulnerables, son personas indefensas, tanto los padres como la sociedad tenemos que creerles y proteger a nuestros niños”.

Las presidentas de las comisiones de Salud y de Igualdad de Género, Margarita Valdez y Malú Micher, de Morena y la panista Josefina Vázquez Mota, titular de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, se comprometieron a dar seguimiento de este caso hasta que se castigue a los responsables y sea destituido el juzgador.

“Todavía hay gente confiable en el Poder Judicial para que a este señor Alejandro Martínez Vitela no se le dé un minuto más como juez, que sea destituido de inmediato y que la investigación que se esté realizando, si hay otras autoridades inmiscuidas en este terrible delito, también sea destituido”, recalcó Valdez.

En tanto, Vázquez Mota advirtió que por cada depredador sexual que se encuentra en libertad, al menos 60 personas están en riesgo. “Un pederasta agrede al menos 61 veces en su vida, así que un pederasta suelto amenaza hoy al menos 60 vidas más”.

Agregó que aunque se ha legislado en la materia, “todavía hay que cubrir huecos y lagunas”. De entrada, resaltó se requiere la formación de personal especializado en atender niños y adolescentes”. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).