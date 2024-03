Por Agencias

Ciudad de México.- La candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, presentó su propuesta de seguridad, en una conferencia donde planteó “sacar a los militares de cualquier actividad civil. No es mi intención dañar al ejército y su reputación, pero no es su papel tener líneas aéreas ni administrar trenes. Tiene otro papel demasiado digno. Lo que es de los civiles, a los civiles; lo que es de los militares, a los militares”.

Incluso, cuando se le preguntó si las fuerzas armadas aceptarían, como planteó, sacarlos de cualquier actividad civil, y dejar aduanas, aeropuertos y trenes, resaltó: “Los generales de los contratazos, no, pero la tropa de los trancazos, estaría encantada de regresar”.

Además, aclaró que no reditaría la guerra de Felipe Calderón contra el narco “para recuperar el territorio, porque no se necesita enfrentar al ejército con los delincuentes, sino aplicar la ley”, pero dijo que sí permitiría que los militares respondan “cuando no haya de otra”.

En la conferencia de casi hora y media, donde presentó 15 puntos de su propuestas en materia de seguridad, respondió que no tiene miedo “de aplicar la fuerza del Estado cuando sea necesaria…tengo ovarios, soy de agallas”.

No obstante, ante la insistencia de que una política de respuesta al crimen organizado implica enfrentamientos y muertos, expuso: “quiero ser presidente, para usar lo que establece la Constitución, para devolver paz y tranquilidad. Trataré siempre con inteligencia, evitar confrontación que cueste vidas humanas, pero cuando sea necesario no voy a permitir que al ejército lo saquen a escobazos, eso es lo que le ha quitado la honorabilidad, después del ejército no hay nada. Así es que más nos vale cuidarlo. Si lo vamos a mandar, que sea con todas las facultades”.

Como parte de la estrategia que propuso, a partir de un documento elaborado por el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, señaló que se trata de “recuperar el territorio” en manos de la delincuencia.

-¿Recuperar el territorio no implica guerra contra el narco? -se le insistió.

-A lo que me refiero es a que hay muchas maneras de recuperar el territorio, con inteligencia. Cuando no haya de otra, ni modo los militares se tienen que defender. Voy a ser una buena comandante de las fuerzas armadas, porque agallas y capacidad tengo para regresar la paz y tranquilidad al país -respondió.

Para “recuperar el territorio”, según Gálvez Ruiz, “ni siquiera hay que hacer tanto ni mandar a enfrentar el ejército a balazos don los delincuentes, sino aplicar la ley. Aplicarla no significa agarrarlos a balazos, matarlos, no sé por qué piensan que aplicar la ley es un exterminio.

“Con inteligencia, en un operativo con la Guardia con el apoyo del Ejército”.

Relató que, cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo, recuperó de una célula del crimen organizado el Panteón Dolores.

“No querían mis gentes entrar, porque había algo satánico. Saqué a los delincuentes, eso es tener decisión, es tener ovarios. Una mujer que tenga la mano firme, eso no implica enfrentarte a balazos con los delincuentes. No tiré un solo balazo en el Panteón Dolores”, sostuvo.

Refirió que la actuación del ejército en tareas de seguridad depende de “un artículo transitorio (constitucional) muy endeble, porque cada que sale en un estado hay un convenio por escrito. Por eso tampoco se aplica, porque no está muy claro su actuar, quien sí lo tiene claro es la Guardia Nacional”.

Gálvez Ruiz explicó que su propuesta “toma en cuenta el desastre en que estamos recibiendo el país, donde al menos 30 por ciento del territorio está en manos de la delincuencia organizada”.

Sus 15 puntos son:

-Actuar con toda la fuerza y capacidad del Estado, sin ninguna concesión al crimen.

-Desmilitarizar al país y sacar a las fuerzas armadas de todas las actividades civiles y acompañamiento al Estado, pero desde lo que define la Constitución.

-Nuevas policías con capacidad de investigación para vencer al crimen; un salario mínimo para que ningún policía esté fuera de la clase media.

-Un acuerdo nacional para lograr la paz y recuperar los fondos de seguridad y de fortalecimiento municipales.

-Duplicar el número de agentes del ministerio público.

-Duplicar a 300 mil el número de integrantes de la Guardia Nacional, para fortalecer sus presencia en las regiones más inseguras.

-Uso de tecnología e inteligencia. Mantener el Centro Nacional e Inteligencia, pero no para espiar a políticos y periodistas.

-Construcción de al menos una cárcel de máxima seguridad, para los capos y delincuentes más peligrosos.

-Contener a las organizaciones más violentas y constituir 32 corporaciones de reacción inmediata, para que la fuerza del crimen organizado no sea mayor que la del Estado.

-Constituir un sistema de justicia cívica.

-Cuidar los derechos humanos como garantía de la paz, donde la prioridad sea la búsqueda de desaparecidos.

-Atención a las víctimas. Que los recursos incautados a los criminales se destinen a los hijos de desaparecidos y asesinados por el crimen organizado. Escuchar y tener reuniones permanentes con las madres de desaparecidos.

-Mantener los programas sociales como política para fortalecer el tejido social; un programa de combate a las adicciones y otro de desarme permanente.

-En materia de prensa libre, integrar “el mejor sistema de protección de periodistas del mundo”, diseñado junto con periodistas y dueños de empresas periodísticas.

-En materia de cooperación con Estados Unidos, constituir una agencia binacional de aduanas con personal de ambos países “para cuidarnos mutuamente, que no entren armas ni precursores para fentanilo y frenar la importación ilegal de armas”. (Enrique Méndez/La Jornada).