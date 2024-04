Por Agencias

Izúcar de Matamoros, Puebla.- En el arranque de campaña de Alejandro Armenta al gobierno del estado, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que la oposición “está tan desesperada” que usa “ilegalmente el logotipo del INE”, cuando aseguraban defender al órgano electoral. Además, advirtió que los opositores no defienden los programas sociales por convicción.

“¡Cómo pueden decir que tal programa social es asistencial y luego decir que apoyan los programas sociales! ¿Verdad que no? Ahora están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares que tienen la firma del INE.

“¿No decían ellos que el INE no se toca?, ¿Quién está usando ahora el logotipo del INE ilegalmente?. La gente ya no les cree. Si ellos llegan, ¿creen que van a defender los programas sociales?, pues si no lo hacen por convicción. Con nosotros es todo lo contrario”, manifestó.

En un mensaje previo en redes sociales, Sheinbaum aseguró que los cuatro candidatos a gobernadores que hoy arrancaron campañas son “compañeros de primera, con mucho amor por sus estados y por México”.

La cuarta transformación, subrayó, “es bienestar, paz, democracia, seguridad, justicia. Con mucho ánimo iniciamos hoy las campañas por las gubernaturas de Chiapas con Eduardo Ramírez; de Morelos con Margarita González Saravia; de Puebla, con Armenta, y de Veracruz con Rocío Nahle. Sigamos haciendo historia”.

En la plaza central de Izúcar de Matamoros, la candidata presidencial de Morena, PT y PVEM aseguró que ganarán la Presidencia de la República y seguirán gobernando Puebla.

Con Armenta, sostuvo, “vamos a hacer un gran equipo” y dijo desde la mixteca poblana que se impulsarán proyectos como el tren de pasajeros Ciudad de México, Puebla, Veracruz.

Armenta a su vez pidió el apoyo ciudadano para lograr, además, el triunfo en los congresos federal y local.

A pesar de que en su discurso resaltó la unidad entre quienes buscaron esa candidatura, fue notoria la inconformidad de Ignacio Mier, a quien incluso -después de mencionarlo varias veces- asistentes tuvieron que ir a buscar para que subiera al templete.

La plaza central no se llenó y mucha gente empezó a retirarse a mitad de los discursos por las altas temperaturas.

Claudia Sheinbaum acompañaría esta tarde a Margarita González Saravia en Cuernavaca, Morelos.

En entrevista posterior, Sheinbaum subrayó que en Puebla hay unidad. “No son divisiones, digamos que son algunos reclamos que algunos compañeros pueden hacer. Nuestro movimiento es plural, abierto, pero aquí hubo encuestas y mucho trabajo de diálogo. Estamos contentos como quedaron las candidaturas y todos los demás compañeros van a ser incorporados siempre.

-Hay militantes que mencionan que Ignacio Mier no está haciendo campaña, que está de brazos caídos -le comentaron.

-Aquí vamos a ganar, vamos a arrasar igual. (Alma E. Muñoz/La Jornada).