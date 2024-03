Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- «Tamaulipas es un estado extraordinario (…) es una República, lo tiene todo», afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina realizada este jueves 7 de marzo en Ciudad Victoria, la tercera realizada en la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Con un tono contento y amable, en una conferencia que se extendió por casi tres horas y donde se permitió presumir la camisa que con anterioridad le había obsequiado el gobernador, una guayabera adornada con grecas guindas, el mandatario habló de las riquezas de Tamaulipas, empezando por toda la parte del Golfo, donde surgió la industria petrolera.

«En Tampico, un puerto importantísimo, históricamente. Madero. Ahora Altamira, que es un puerto importantísimo, hay una inversión ahora para una planta de licuefacción de gas de miles de millones de dólares», y continuó nombrando a Matamoros con toda su historia y donde aprovechó para anunciar que traerán los restos de Catarino Garza, el tamaulipeco revolucionario que llamó a combatir la dictadura porfirista 18 años antes de que lo hiciera Francisco I. Madero.

«Luego pues toda la frontera, Reynosa, Nuevo Laredo es la principal aduana. El principal cruce de todo el país».

Ante las y los reporteros nacionales y de medios estatales, el presidente afirmó que tener autoridades honestas, íntegras e incorruptibles es lo que ha permitido que Tamaulipas avance.

«¿Entonces qué es lo que sucede hoy en Tamaulipas? Este señor (Américo Villarreal) no tiene relaciones de complicidad con la delincuencia, con nadie, es autoridad», enfatizó.

«Entonces tenemos que ir limpiando y se ha ido avanzando y a mí me da mucho gusto que en Tamaulipas se vaya avanzando y ojalá no haya retrocesos. Ya no por nosotros que vamos de salida; ya podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero por las nuevas generaciones».

El presidente López Obrador, quien estuvo acompañado de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; de la canciller, Alicia Bárcena Ibarra; de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; del secretario de la Marina, Luis Rafael Ojeda Durán, y del comisario nacional de la Guardia Nacional, David Córdova Campos, reiteró su reconocimiento a las y los tamaulipecos, porque supieron estar a la altura de las circunstancias, tras décadas de malos gobiernos.