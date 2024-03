Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vino, escuchó, y el Presidente López Obrador le dio otro espaldarazo a Américo. Es el enésimo desde las mañaneras o cuando toca territorio.

En esta ocasión la conferencia de prensa matutina del ejecutivo fue en Victoria capital porque así lo quiso él. Aquí durmió. Más tarde se fue a Zacatecas y San Luis Potosí para seguir viendo temas de salud.

Definió a Tamaulipas no como una entidad. La comparó con una República por la riqueza que tiene (petrolera), la estructura y los servicios que presta como el aduanero y marítimo.

Pero algo más que debe ser orgullo no solo para el cardiólogo sino los tamaulipecos en general: El reconocimiento de “que este señor (gobierno de Américo) no tiene relaciones de complicidad con la delincuencia, ni con nadie”.

“Es un pueblo bueno, trabajador, principal productor de trigo, sorgo fundamentalmente”, reiteró, “por eso me da gusto que hayan decidido bien, que tengan un buen gobernador”.

No nos imaginamos qué sería de Tamaulipas de haber ganado la elección (2022) los cabecistas con “Truko” Verástegui. Como dijo Eugenio Hernández Flores, el señor García no se llevó el Palacio de Gobierno porque no cabía en su camioneta.

Aparte de dinero y bienes tangibles se robaron valores que es imposible recuperar, como la credibilidad en las instituciones, incluso la esperanza de los tamaulipecos en un buen gobierno.

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a instancias del Presidente, dio a conocer una buena noticia para los paisanos: La regularización de autos “chuecos” continuará más allá del 31 de marzo, según el decreto, sino hasta que termine la administración en agosto.

El General Secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval dijo que los delitos todos van a la baja en Tamaulipas producto de la coordinación entre los niveles federal y estatal, y al empeño que le ha puesto Américo. Ha concurrido al 96 por ciento de las 274 reuniones de la mesa de seguridad y paz.

Los delitos todos van en caída; en secuestro tenemos el lugar 13 nacional, homicidio doloso el 17, secuestro 13.

Momentos de humor cuando López Obrador recordó la canción de Carlos Puebla que dice: “Como no me voy a reír de la OEA que es una cosa tan fea, que causa risa, ja, ja, ja”, al referirse a que los conservadores están metidos en el incidente de los ayotzinapos que derribaron una puerta en Palacio Nacional.

De la organización de naciones porque ahí tienen metida la mano los conservadores y panistas que atacan a la 4T.

Y para deleite de la concurrencia vino otra canción, la de Pablo Milanés, en uno de cuyos versos dice: “El extremista y el cobarde van convergiendo en su dolor, mientras el resto con amor trabaja porque se le hace tarde”, en referencia al mismo tema de infiltración en los padres de los estudiantes muertos.

Hizo comentarios de la camisa que portaba, con una especie de grecas en las hombreras, que también usaban Américo Villarreal y Jesús Ramírez, este jefe de Prensa de Presidencia.

-Miren la camisa que traigo, y no nos pusimos de acuerdo, pero es que él (Américo) me la regaló y yo dije: Ahora que voy a Victoria me la voy a poner, pero por sorpresa también se la… Y hasta Jesús.

De la “mañanera”, Andrés y Américo se fueron a almorzar. Con seguridad tocaron temas de obras e inversiones, no políticos porque dijo no meterse en asuntos del partido (Morena).

El Instituto Electoral tiene prohibido que en las mañaneras se toquen temas partidistas y de realización de obras, a no ser que sean preguntas específicas. No hubo información de proyectos y programas.

Y no, no creemos que esta vaya a ser la última gira de Andrés Manuel por territorio cuerudo como lo divulgan algunos sectores de la prensa. Prometió que volverá a la frontera a ver lo de seguridad y, aparte, le tiene mucho cariño a Tamaulipas, cuyos 43 municipios conoce.

Por si fuera poco, lleva una muy estrecha amistad con AVA, como no la había tenido un Gobernador con un Presidente desde los tiempos de Luis Echeverría y Enrique Cárdenas González, que fueron grandes camaradas.

Faltan poco más de seis meses y medio para que AMLO deje Palacio Nacional para ir a vivir a “La Chingada”, el ranchito que le heredó su padre en Tabasco, y donde se dedicará a escribir libros.

Cambiando de tema, el Rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, presentó en Nuevo Laredo los proyectos que impulsa su rectorado y cuyo propósito es garantizar a los jóvenes mejores oportunidades para su desarrollo académico y laboral.

Y algo trascendente: Acorde con la demanda de profesionistas será creada la licenciatura en Administración de Transporte, esto con la colaboración de la iniciativa privada de ese puerto. Igual se sentaron las bases para la construcción de un nuevo campus en esa esquina de la entidad.

Y aunque usted no lo crea, el panista cabecista Arturo Soto Alemán se animó a impugnar la selección en “patrimonio familiar” que hizo el partido de la lista de diputados plurinominales al Congreso del Estado. La queja la recibió el TRIELTAM este jueves.

Si demuestra que Ismael y su hermano Pancho no hicieron las cosas como lo marcan los reglamentos, habrá sorpresas.