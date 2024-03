Por Agencias

Ciudad de México.- Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó una propuesta del PAN para crear un Registro Nacional de Encuestadores, cuyo propósito era solicitar a estas empresas información no solo sobre aspectos metodológicos sino sobre su financiamiento.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, presentó el punto bajo el argumento de que hay encuestas falsas y/o uso de éstas como propaganda electoral encubierta o simulada, por lo que una alternativa es generar nuevas reglas y aplicarlas en el proceso en curso.

Tanto Morena como los consejeros señalaron que dar nuevas facultades al INE es una tarea del Legislativo y, además, ya no se pueden hacer modificaciones pues incluso ya están en curso las campañas electorales.

Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, dijo a Sondón que “no existe una simpatía de la ciudadanía con su candidata. Por eso es claro que a ustedes les moleste, les duela, les inquiete que los ejercicios de las encuestadoras reflejen una realidad que no les es favorable”.

Aseveró que esa realidad no va a cambiar en junio -respecto de lo que muestran las encuestas- , a lo que Sondón replicó que no se trata de encuestas que favorecen o no a la candidata (del frente opositor, Xóchitl Gálvez) ni confrontarse con las encuestadoras, sino señalar a las que no tienen asidero técnico ni metodologías serias y hacer algo al respecto.

Al final le dijo a sus adversarios: “no eleven campanas al viento con falsos triunfalismos…Yo les aconsejo que no se vayan a rascar la barriga a su casa, vamos a hacer campaña, una campaña seria…las encuestas no ganan elecciones”.

Aseveró que la contienda del próximo 2 de junio será “cerrada”, pese a lo que digan muchas de las “encuestas de papel”.

En otro punto de la sesión, el consejo general del INE aprobó designar a Denise Maerker y a Manuel López San Martín como moderadores para el primer debate presidencial a realizarse el próximo 7 de abril.

Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal de Debates dijo que la selección se hizo mediante una metodología y en consenso para garantizar una participación imparcial de los comunicadores.

En el primer debate se hará a las candidatas y candidato presidencial preguntas de la ciudadanía, recabadas en redes sociales del INE; hasta esta semana el organismo había recibido casi 4 mil planteamientos. Al término del periodo para recibir preguntas, éstas serán filtradas por Signa Lab, del Iteso, previamente elegidos para hacer esta función.

Este viernes también fue aprobada la lista de concesionarios de radio y de televisión (357 emisoras y 411 canales) que deberán transmitir -obligadamente- dos de los tres debates. En tanto, para el primero, Humphrey manifestó su confianza que también sea divulgado por los medios de comunicación. (Fabiola Martínez).