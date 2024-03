Por Agencias

Playa del Carmen, Quintana Roo.- Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, no llenó el acto que encabezó esta tarde en Playa del Carmen, y al llegar con espacios vacíos, reprochó a los medios de comunicación por buscar la “nota mala onda”.

Los partidos que impulsan a la hidalguense organizaron este sábado un acto junto a la presidencia municipal de este municipio quintanarroense.

Media hora antes de su inicio había más de la mitad de sillas vacías, pero al momento que comenzó, se llenó una gran parte. Aun así fue notorio que quedaron algunos espacios sin ocupar.

Desde el arranque de su mensaje, Gálvez dijo que “me encanta ser puntual, ya sé que hay una candidata que llega tarde a todos lados y me dijeron que estaba yo llegando con las sillas vacías… ¡Qué tal la prensa!, ya están ahí tratando de subir la nota mala onda”.

Junto con los líderes del PAN, PRI y PRD en esta entidad, así como candidatos a diputados federales y locales, la abanderada presidencial de la oposición planteó de nueva cuenta varias de los ejes en materia turística que presentó horas antes frente a empresarios de este sector. “Por ahí me preguntaba un señor sobre plantas industriales aquí en Quintana Roo… No, Quintana Roo tiene vocación turística, vamos a seguir impulsando el turismo”.

No obstante, afirmó que ha bajado la afluencia de visitantes, lo cual vinculó a que no hay promoción turística y por la inseguridad. Se pronunció por regresar el consejo de promoción turística.

Luego que por la mañana anunció que “regresará Fonatur”, dependencia federal que sigue operando, en la tarde detalló: “Fonatur se queda, Fonatur no se va”. También planteó créditos para micros y pequeñas empresas.

Horas después de cuestionar la gestión de la gobernadora morenista de Guerrero, Gálvez lanzó críticas a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, también del partido guinda. “Esta gobernadora anda amenazando empresarios, anda haciendo auditorías”, e investigaciones a alcaldes.

Ofreció recuperar la paz y tranquilidad en el estado, y reiteró que “se acabaron los abrazos a la delincuencia” en Quintana Roo, además de “devolver” los recursos que, sostuvo, le ha quitado el gobierno federal a las entidades y municipios. (Néstor Jiménez/La Jornada).