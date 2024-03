Por Agencias

Saltillo, Coahuila.- En el estado de Coahuila, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), Xóchitl Gálvez, sostuvo que las encuestas no demuestran lo que está pasando en la contienda electoral y aseveró que trae “contra la pared” a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM).

Al encabezar este viernes un mitin en una de las dos entidades con gobierno priista, la abanderada de la oposición fue recibida por cientos de simpatizantes que acudieron al acto que se organizó a un costado del parque Carlos R. González, en la zona sur de la ciudad de Saltillo.

Con banderas, de los tres partidos de esta alianza, los asistentes lanzaron porras para Gálvez y para los candidatos al Congreso de la Unión, entre ellos, el ex gobernador Migue Riquelme, así como el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno. También acudieron con banderas de la CTM, en una de las regiones con amplia cantidad de plantas y zonas industriales.

Previo a su mensaje, en entrevista, Gálvez se dijo entusiasmada por el respaldo que ha percibido en los mítines que ha encabezado en diversas partes del país.

“Las encuestas, no reflejan lo que está pasando. El 60% de la gente no contesta y eso va a ser así porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. La campaña va bien, traigo a la candidata contra la pared, no pudo firmar el documento del Episcopado en materia de seguridad porque dice que México no está con un problema de inseguridad, que no hay miedo en las calles, que no comparte el diagnóstico de que el tejido social está quebrado y pues ante eso no hay posibilidades de que mejore porque si no reconoce que hay un problema hay que ver cómo está Guerrero”.

Y cuestionada sobre el acuerdo que reveló el mismo dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sobre las negociaciones para repartos de candidaturas en las que se incluyó la petición de notarías y puestos en el gobierno estatal, la hidalguense aseguró que rechaza ese tipo de arreglos.

“No comparto el contenido de ese acuerdo, no comparto lo que hizo Marko Cortés, se lo dije claramente a él, lo dije públicamente, estamos echados para adelante, a nivel federal vamos juntos, a nivel local vamos separados, pero a mí lo que me interesa es que ganemos el Congreso, ganemos la Presidencia y apoyar al pueblo de Coahuila”, agregó.

Mientras que en su mensaje ante los simpatizantes, señaló que, en caso de ganar la contienda, retomaría como modelo en materia de seguridad lo hecho por el estado de Coahuila y de Yucatán, gobernados por el PRI y el PAN, respectivamente, y que consideró como los mejores en ese renglón.

“Claro que vamos a ganar, pero vamos a ganar porque hace seis años ustedes, algunos, dieron una oportunidad a algo que parecía que realmente iba a resolver el tema de la seguridad y hoy estamos peor que nunca, 180 mil personas asesinadas es el resultado de los abrazos a los delincuentes”, expresó la abanderada de la oposición.

Al ofrecer tomar como prioridad el tema de la seguridad, intercaló sus propuestas con constantes críticas a la candidata presidencial morenista. “La señora del frente presume un parque que hizo en la Central de Abastos de 16 megas. Aquí en Coahuila hay uno de mil 600 megas. ¿Qué tal? ¡100 veces ese parque! Necesitamos más parques solares en Coahuila para que haya más energía limpia y no dañemos el medio ambiente. Vamos a apoyar al campo”, apuntó Gálvez. (Néstor Jiménez/La Jornada).