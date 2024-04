Por Agencias

Ciudad de México.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, denunció que el PRI “volvió a hacer una marranada” y le tiraron de Spotify la canción que es lema de su campaña electoral.

Llamó tramposos al dirigente priísta, Alejandro Moreno Cárdenas, y a su contrincante Xóchitl Gálvez, pero, recalcó, la sonrisa no se la van a quitar.

A través de un video en sus redes sociales narró los hechos.

“Les voy a platicar rápido lo que pasó. El PRI de Alito Moreno, de Campeche, contratando a una persona que se llama Moisés Salah de Campeche utilizaron artilugios, trampas legales para disputar los derechos de autor de la canción que es nuestra, que es de Yuawi, que es Moy Barba, que es de la gente que siempre ha trabajado con Movimiento Ciudadano”.

Explicó que “el PRI dice que la canción es de ellos y están reclamando que la gente no la use, que no la pueda usar, que no la pueda subir. La hicimos la más viral en México, videos de Coachella, tengo videos de Corea, tengo videos de todo el mundo”.

El PRI quiso tirar esta canción, que la gente no la pueda escuchar porque se volvió un fenómeno. Pero si ustedes la buscan hay dos versiones, una que dice canción en Spotify y otra que dice sencillo. La del sencillo la pueden seguir utilizando. Estamos tratando de arreglar este problema con Spotify, resaltó. (Andrea Becerril/La Jornada).