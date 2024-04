Por Agencias

Ciudad de México.- En Guanajuato «el gobernador (Diego Sinhue) gobierna, pero no manda, para decirlo claro, ya no podemos callar”, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referir que es un grupo el que manda en esa entidad.

“Hay una relación muy rara, un contubernio, como que hay un grupo que manda y tiene más poder que el propio gobernador”, apuntó en la mañanera de este martes, ante nuevas interrogantes por el homicidio de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Bertha Gisela Gaytán.

-¿Es un grupo criminal? -se le insistió.

-No sé, pero el gobernador gobierna, pero no manda, para decirlo claro, lamentable. Y es una buena persona, pero ya no podemos callar. No podemos callar porque no podemos ser tapadera de nadie, máxime cuando está de por medio la vida de las personas -respondió el mandatario federal.

Manifestó su extrañeza por el hecho que desde hace varios años, si no es que a lo largo del sexenio, Guanajuato es una de las entidades más violentas del país.

Tan sólo entre el miércoles y el domingo de la semana pasada, la entidad reportó 40 homicidios, 12 por ciento de los 334 que se dieron en todo el país.

Y recordó que en su momento pidió al gobernador que removiera al fiscal del estado, sin que su propuesta haya tenido eco.