Por Agencias

Foxborough, Massachusetts.- El América no fue de paseo a Boston; exterminó la eliminatoria cuando todavía le resta un juego para concretar su pase a las semifinales en la Copa de Campeones de la Concacaf. Como si llevaran prisa por asegurar su clasificación a la siguiente instancia, las Águilas no le dieron la mínima oportunidad al New England Revolution y los avasallaron 4-0, en una jornada en la que Tigres empató 1-1 ante el Columbus Crew.

Los de Boston, que bien pudieron cerrar la serie en el Gillette Stadium, perdieron el privilegio debido a que el inmueble fue rentado para celebrar un evento empresarial la siguiente semana. Pese a contar con esta ventaja, el New England la desaprovechó y ayer saltó al terreno de juego con la encomienda de olvidar el mal momento por el que atraviesan en la MLS. Completamente opuesto a la realidad que viven las Águilas, líderes de la Liga MX, los bostonianos ocupan el último lugar entre los 29 equipos que conforman su torneo local.

Mientras tanto, los dirigidos por André Jardine se presentaron con la motivación de haber eliminado a las Chivas en la fase anterior. A excepción de Diego Valdés, el club mexicano saltó con su cuadro estelar.

Acostumbrados a tomar el protagonismo, los azulcremas se asentaron mejor en los primeros minutos. De a poco los capitalinos le robaron el balón a sus contrincantes y exhibieron sus carencias. Con esta inercia, no les tomó mucho tiempo para hacerles daño.

Así, con un futbol asociativo, las Águilas rompieron el cero con una media vuelta de Henry Martín y precedida por una serie de toques en la que participaron Álvaro Fidalgo, Alejando Zendejas y Javairo Dilrosun.

Instantes después, Zendejas, en una jugada individual, ingresó al área, recortó a un rival y anotó con un disparó colocado.

Con absoluto control, pudieron aumentar su distancia y liquidar al New England, pero fallaron un par de ocasiones antes del medio tiempo. No obstante, la puntería les regresó en el complemento con anotaciones del Chicote Calderón y Brian Rodríguez.

En Ohio, por otra parte, Tigres tuvo que emplearse a fondo para rescatar un empate contra el Columbus Crew.

Luego de un retraso de una hora y media por una tormenta eléctrica, los regiomontanos se adelantaron con un tanto de André Pierre Gignac. Sin embargo, antes de que concluyera la primera mitad, llegó la respuesta de los actuales campeones de la MLS por conducto de Diego Rossi.

Tanto América como Tigres sostendrán el próximo martes los duelos de vuelta.