Por Agencias

Tultitlán.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que a cinco semanas de haber iniciado su campaña ya ocupa el segundo lugar en las preferencias electorales, y para estos días, ya desbancó a la coalición PRI-PAN-PRD, que forma parte de la vieja política.

“Nosotros esperamos los tiempos, y a cinco semanas de campaña ya estamos en el segundo lugar, ya le dimos la vuelta al PRI y al PAN, y están temblando de miedo porque saben que este gobierno no le va deber nada a nadie, porque ningún empresario que financia campañas va a poder decir que pagó la campaña de Jorge Álvarez Máynez”, comentó.

Con casi dos horas de retraso, este sábado, Álvarez Máynez llegó rayando las seis de la tarde, a la colonia Prados de Tultitlán, municipio gobernado por Morena, donde al menos 700 militantes lo esperaron bajo el intenso sol, desde las cuatro de la tarde, aunque algunos arribaron a las tres, al punto de encuentro de la avenida del Canal.

Álvarez Máynez planteó que venía de tener un encuentro con habitantes del Barrio Bravo de Tepito, Ciudad de México. Destacó que ahí al igual que en Tultitlán promete “gobernar para los olvidados de la vieja política, para los que han sido abandonados”.

Prometió un México con justicia, que no se rinda ante el crimen organizado, donde las mujeres no se sientan inseguras cuando salgan a las calles, que no se acostumbre a los delitos en el transporte público, al patrimonio de las personas, a un gobierno que no tema a los criminales. Dijo que desde el presidente Felipe Calderón prevalece una política fallida en materia de seguridad.

En su proyecto de gobierno habrá prosperidad, porque la gente merece mejores oportunidades, empleos dignos, mejores condiciones laborales; por ello en el Congreso MC reta a Morena para que se apruebe la jornada laboral de 40 horas y dos días de descanso para la clase trabajadora.

Jorge Álvarez destacó que MC ha sido respetuoso de los tiempos electorales e inició su campaña el 1 de marzo como marca la ley, sin embargo, los de la vieja política de manera ilegal y desde años atrás o meses iniciaron sus actos de proselitismo.

Dijo que los de la vieja política se han rendido a grupos de poder y de interés, que incluso con millones de pesos financian sus campañas de ahí que a diferencia de MC, tengan un despliegue exagerado de propaganda electoral.

“Esos millones de pesos el día de mañana se lo cobran a lo chino de sus impuestos, porque cuando una compañía que provee medicinas al gobierno, y les dio millones para sus campañas, les dice ¿sabes qué?, yo te pagué tus espectaculares, tus lonas, tu campaña ahora te voy a cobrar la medicina más alto de lo que cuesta”, comentó.

Dijo que las compañías que financian con millones de pesos a los de la vieja política, después hacen la obra pública del gobierno, les venden patrullas, medicamentos, a precio más caro, por eso los gobiernos no pueden cumplir con el progreso que prometen.

Destacó que la campaña de MC la impulsan jóvenes, que en su proyecto de gobierno tienen el compromiso de vivienda social, educación digna becas para que siga estudiando, “porque a mí tampoco me ha pagado la campaña ningún desarrollador inmobiliario, de esos que dicen échame a mí el terrenito de la reserva territorial cuando llegues, la información de un hospital, la reserva de uso de suelo”.

Prometió arreglar las dos primeras estaciones del Metro de la Ciudad de México, Indios Verdes y Pantitlán, para que los usuarios tengan espacios dignos, para que tengan una movilidad diferente a los empujones y falta de equipamiento que tienen al momento. (Silvia Chávez González/La Jornada).