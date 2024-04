Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La campaña de linchamiento continúa ¿de parte de quién?, ¿quién paga?, como él mismo se pregunta.

Un grupo de actores de la prensa, constituidos en protagonistas de los sucesos políticos en Reynosa, sedientos de ver sangre en el ring, acusaron, enjuiciaron y ya condenaron al alcalde Carlos Peña Ortiz. Lo despojaron de la precandidatura a la reelección y hasta le tienen sucesor.

Sin embargo “el muerto que vos matáis goza de cabal salud” y mañana puede enterrar a sus contrincantes… ¿enemigos?

Está “vivo” políticamente y, en las siguientes horas, para desencanto de sus enemigos, podría confirmar que será el abanderado de Morena a la alcaldía, como ya lo decidieron los astros.

No es candidato porque la solicitud de registro sigue en el Instituto Electoral, en “análisis”. El tema deberá ser tratado ahí por el 14 del presente, un día antes que comience el proselitismo. El plazo podría ir incluso más allá por el trato especial que el asunto amerita.

Como si fueran jurados de causa, medios y redes lo “bajaron” y anularon como aspirante, luego que la Sala Monterrey del TRIFE confirmó que no se le puede expedir credencial de elector ¡que ya tiene! por estar fuera de tiempo.

En San Lunes, Peña habló con medios en aquella frontera, para decir algo que ya sabíamos: La Sala Monterrey no es las única ni la última instancia para ventilar el tema.

Les mostró su credencial vigente y dijo que no solicitó otra como lo quieren hacer ver los funcionarios del INE ¿al servicio de quién?.

Por la vía electoral le queda un recurso de reconsideración de la Sala Central, que podría presentar en cualquier momento, según los plazos.

Las propia SM iluminó a los seguidores del caso. Solo analizaron si se le puede entregar una nueva credencial, que él no solicitó, como lo dijo este lunes, pero no el fondo de la causa por la que se le retiraron sus derechos.

Textual escribieron: “El INE y esta Sala Monterrey únicamente están autorizados para determinar si la inscripción o exclusión de una persona del padrón electoral, o la entrega de una credencial a una persona es correcta o no”.

Con seguridad acudió ya a otras instancias, como lo sugieren los magistrados electorales:

-Pedirlo a una autoridad judicial, tribunal de revisión, o bien, un tribunal de amparo, -para que- revisen y, en su caso, corrijan para ordenar al Juez un cambio o un ajuste en su determinación.

Peña sigue “vivo en sus derechos políticos”. Perseguido sí, por “alguien que tiene miedo, o envidia y que está pagando mucho dinero que espero no sea público”, señaló a los periodistas.

Y tiene razón, le ha tocado un linchamiento brutal de los medios que lo ven como enemigo, en un ritual sangriento que parece ofrenda a los contrincantes partidistas que juegan la plaza de Reynosa.

-Hemos tenido una cargada de medios financiados no sabemos de dónde, quién los está pagando para sacarnos todos los días a nivel nacional inclusive.

¿Fuego amigo? No parece inclinarse por esta línea, sino del establo vacuno, aquellos que quieren regresar al poder local como punto de playa para sobrevivir en el ámbito estatal, los García Cabeza de Vaca, dueños de las siglas azules en Tamaulipas.

“El muerto que vos matáis” mañana los puede enterrar. El voto duro de la plaza lo tienen en un puño Carlos Peña y Maki Ortiz, de eso no hay duda, y en Morena lo saben.

Carlos Peña Ortiz no anda huyendo de la justicia, no es un prófugo, no tiene sentencia firme, no está en prisión como para que se le retiren sus derechos ciudadanos, como también lo dice la jurisprudencia en el ámbito electoral.

Su delito es gobernar un municipio donde el monstruo de los Cabeza da sus últimos estertores de “muerte política”.

Por lo demás, la orden de aprehensión le fue girada porque, en su tiempo de estudiante, su madre senadora le dio dinero para que comprara un rancho en el municipio de Cruillas, cuando él no tenía ingresos propios. Como ya lo comprobó, no hay delito que perseguir.

Temas aparte, Protección Civil de Gobierno de Tamaulipas reporta que, en esta Semana Santa, el saldo fue blanco en decesos e incidentes mayores. Al contrario, la afluencia de visitantes creció en 21 por ciento en comparación con el año inmediato anterior. La derrama económica ascendió a 771 millones de pesos.

Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas se informa que, en su compromiso con la formación de profesionales en el campo de la salud, avaló a 18 médicos especialistas que concluyeron exitosamente su residencia en el Hospital General de Matamoros, que vinieron de diversas regiones de México.

Martes de trabajo en el Congreso del Estado. La plenaria es a las 12:00 horas. Antes y después reunión de comisiones todo el día.

Y el Tribunal Electoral doméstico, resolverá a las 18:00 las quejas de Don Marco Antonio Gallegos, diputado de Morena, en contra de Morena, porque no lo hicieron candidato a la presidencia de Reynosa.