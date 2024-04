Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La dirigente formal de Morena en Tamaulipas, Yuriria Iturbe, dijo que los desencuentros, enfrentamientos e inconformidades que han surgido en el marco del proceso interno de la designación de candidatos no afectarán de ninguna manera la imagen de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Por ejemplo, se le cuestionó sobre las acusaciones que hace unas semanas hizo el presidente municipal de Matamoros, Mario López Hernández, quien llamó a una rebelión contra Morena luego de manifestar su inconformidad por la designación de Alberto Granados como aspirante a alcalde, palabras que la dirigente minimizó.

“Sí, el alcalde de Matamoros tuvo un resbalón, producto a lo mejor de una molestia que traía por ahí y lo manifestó”, dijo.

Iturbe Vázquez, se empeñó en mantener una actitud positiva y sobrada frente a las evidentes fracturas del movimiento que presuntamente ella representa en Tamaulipas, no solo por los casos de Reynosa, Matamoros y Victoria, sino en otros municipios pequeños donde la frustración y la desilusión en contra de su dirigencia es tal que algunos de esos políticos contenderán como candidatos no registrados.

Iturbe insistió en su discurso y narrativa que en Morena tiene cabida la manifestación de las ideas, la libertad de expresión y que los actos de inconformidad, como la de los militantes de Morena que protestaron el pasado mes de marzo por lo que llamaron imposiciones de la dirigencia estatal, no empañarán el triunfo de Claudia Sheinbaum

“Tenemos la fortuna de tener a la mejor representante para la Presidencia, Claudia no tiene oposición, va derechito al triunfo y por fortuna cualquier situación que se esté dando no está afectando ni la imagen ni la promoción de ella ni el deseo de la ciudadanía a darle continuidad a esta transformación que llegó en 2018; son temas locales que no van a afectar al tema federal”.