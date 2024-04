Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el incidente registrado en Motozintla, cuando hombres encapuchados detuvieron a la candidata de la alianza Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Sheimbaum, fue un montaje.

Cuestionó que Latinus haya sido el único medio que estaba presente, pues se caracteriza por estar siempre contra su movimiento.

Durante su conferencia comentó que los reportes que tienen del Gabinete de Seguridad refieren que las personas que detuvieron el convoy de la candidata no se encontraban armados. «Cuando pasan esas cosas, con la experiencia que tenemos, ya sabemos que es muy probable que sea propaganda porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando».

Para López Obrador, el personal de seguridad de la candidata “se acercó y vio que las personas no estaban armadas. Pero esto es bastante común, si yo voy a una gira por la Costa Chica ya sé que me tengo que parar 20 o 30 veces”.

López Obrador descartó que la integridad de Sheimbaun esté en riesgo aun cuando reconoció que en la zona donde se registraron los hechos -entre Motozintla y Frontera Comalapa- están en disputa dos grupos delictivos. Tras mencionar que en esa zona hay un despliegue de la Guardia Nacional, destacó que si los candidatos lo solicitan se podría reforzar la seguridad.

-¿La propaganda es de estos grupos delictivos?

-Puede ser de ellos o de los conservadores.

A pregunta expresa sobre el suceso consideró que es muy extraño lo que sucedió en Motozintla. En efecto hay grupos que se están enfrentando pero esto sí es algo muy especial. Quienes integraban la comitiva informaron que no estaban armados. Es propaganda. Lo más probable.

-¿Habló con la candidata?

-No hablé con ella, la conozco bastante bien. No soy objetivo. Es muy inteligente, mujer con carácter, con aplomo, principios y honesta.

-¿Se va a investigar?

-Sí, pero no creo que sea algo grave. Es lograr el amarillismo. La propaganda. No les funcionó lo de narcopresidente. Se gastaron creo que cinco millones de dólares en esa campaña pero no les funcionó. Le apostaron a la sequía y ya llovió ayer. Están apostando a la violencia. Andan zopiloteando y nada afortunadamente les está funcionando. Me refiero a los conservadores corruptos, a los que quieren que regrese la corrupción. (Alonso Urrutia y Ángeles Cruz/La Jornada).