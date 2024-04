Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La dirigente de Morena en Tamaulipas Yuriria Iturbe Vázquez, reconoció que en torno al caso del fallido candidato a alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz no todo está dicho aún y aclaró que será la autoridad electoral la que determine quién es el candidato por Reynosa, decisión en la presidencia a su caro nada tiene que ver.

Su declaración surge después de que, por un lado, ayer jueves el representante de Morena ante IETAM, Andrés García Repper Favila acompañó al diputado Armando Zertuche al registro como candidato de Morena, y momentos después el mismo aspirante a la relección Carlos Peña Ortiz publicó un documento en donde se afirma que la juez federal Yolanda Vega Marroquín ordenó restituir sus derechos políticos, exige con ello que le devuelvan la candidatura.

«El CEN validó el registro y ahora no nos toca a nosotros decidir a quién validan, va a ser la autoridad electoral la que determine quién es el candidato. Por los medios de comunicación fue la manera en que yo me enteré de ese documento pero no hemos sido notificados».

Refiriéndose a Carlos Peña Ortiz dijo que “ellos” están en su derecho de hacer el proselitismo que consideren y tienen libertad para actuar, “porque las acciones que emprendan ya no dependen de nosotros. El partido se deslinda y lo que hagan es a título personal”.

La insistencia en registrarse, de participar como candidato y en este caso, en relegirse es cosa de ellos, que están defendiendo su derecho de participar pero ya no depende de nosotros, enfatizó Yuriria Iturbe.

En lo que concierne al tema de relección, explicó que los procesos internos de Morena eso no es en automático sino que entran a una revisión, a un sondeo, como si fueran a participar por primera vez. «También el pueblo decide después de valorar a quien apoya y a quien no; pero ellos en su derecho de defender su participación y su proselitismo no tienen qué pedirnos permiso… lo van a hacer con o sin consentimiento».

Pese a todos los desencuentros y conflictos que se han registrado en el proceso interno de Morena, como los que también han ocurrido en Victoria y Matamoros, entre otros municipios, la dirigente comentó que en Morena hay un proyecto superior que permanece estable.

«Ante está conflicto tenemos que entender que un proyecto superior nos une, un proyecto colectivo, el bien común nos une y ahí es donde hay que doblegar intereses personales y todos están siendo llamados».

Dijo que, desde su punto de vista, que se den eventualidades no significa que el prestigio y la buena percepción que se tiene de Morena vaya a venirse abajo a la hora de las votaciones.

GARCÍA REPPER TAMBIÉN SE HACE BOLAS

El representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas Andrés García Repper Favila fue designado (desde el 19 de marzo) como única persona para realizar ante el IETAM el registro de las candidaturas para diputaciones y ayuntamientos, con excepción de Reynosa.

Respecto a esta circular emitida por el IETAM, donde se habla de las actividades relativas a la preparación del proceso electoral ordinario 2023-2024, en el que se renovarán las diputaciones que integran el Congreso de Tamaulipas y los cargos de los 43 ayuntamientos, García Repper admitió no tener la facultad para registrar alguna aspiración política de Reynosa, y aclaró que lo que hizo este jueves al acompañar a Armando Zertuche Zuani ante el Instituto fue comunicar la sustitución por la alcaldía de ese municipio fronterizo.

“Efectivamente, hay un escrito y estuvo circulando cuando vinieron a registrarlo de México diciendo que ellos iban a registrarlo, que yo no podía registrar a nadie de Reynosa; pero yo no fui a registrar, fui a presentar un oficio que decía: vengo a comunicar la sustitución y se harán llegar los papeles correspondientes que tienen que llegar de México”.

Explicó que estaba diciendo justamente eso, cuando sale la juez federal Adriana Yolanda Vega Marroquín ordenando regresar los derechos políticos ciudadanos a Carlos Peña Ortiz, sin embargo García Repper detalló que habrá que ver qué dice el IETAM “porque andaba diciendo el presidente que ya se nos había vencido el plazo”.

El morenista insistió en que no registró la sustitución de Armando Zertuche Zuani por Reynosa, ya que esa facultad compete exclusivamente al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y que él solo comunicó sobre la sustitución.