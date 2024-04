Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno de Israel “está protegiendo a un presunto torturador, a un violador de derechos humanos” (Tomás Zerón), planteó en la mañanera de este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, al criticar que no haya respuesta de la administración del primer ministro Benjamín Netanyahu.

“Nos importa mucho lo de la extradición de Zerón, porque no ha avanzado, se nota claramente que hay protección”, apuntó el mandatario.

-¿De quién? -se le preguntó.

—Pues del gobierno de Israel. He enviado dos cartas a dos primeros ministros, al que está actualmente y al anterior, y no ha habido respuesta, nos dijeron que en diciembre iba a haber el fallo y no ha habido -expuso el jefe del Ejecutivo.

Cuestionó que el gobierno de Netanyahu continúe sin dar respuesta a la solicitud de México para extraditar a uno de los señalados como responsables de la creación de la llamada “verdad histórica” por el caso de los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, donde 43 fueron desaparecidos de manera forzada.

“No es posible que Israel esté protegiendo a un presunto torturador, a un violador de derechos humanos”, subrayó López Obrador.

“Y ya lleva como un año o más que envié la primera carta y no hay respuesta. Y sí, no tenemos tratado de extradición, pero esto es un asunto fundamental que tiene que ver con derechos humanos, y no sé por qué no hay respuestas”. (Emir Olivares y Arturo Sánchez/La Jornada).