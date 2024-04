Por Agencias

Atizapán, Estado de México.- La candidata presidencial de la coalición entre el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, sostuvo este jueves que “si a los 60 años no haz podido hacer un patrimonio eres bien güey”.

Al arremeter nuevamente en contra de su contrincante, la candidata de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum, la abanderada de la oposición se refirió a los cuestionamientos que le hizo la morenista en el primer debate presidencial sobre el origen de su patrimonio.

Luego de que Sheinbaum explicó que ella vive en una casa rentada, Gálvez ha expresado en distintas ocasiones que impulsaría políticas para facilitar la adquisición de viviendas, pero al insistir en su postura, dijo que “nosotros queremos que las mujeres sean independientes, que las mujeres tengan su propio patrimonio. Por cierto, (Sheinbaum) me reclamó que yo viva en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado, si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey, con todo respeto”.

Durante un mitin que encabezó esta mañana en el municipio mexiquense de Naucalpan, argumentó que ella tiene “32 años de ser empresaria de manera honesta, de manera ética. Yo no le he robado a nadie un peso, uno puede trabajar, trabajar no es un delito”, y volvió a defender los contratos obtenidos por la empresa que, insistió, es de su esposo.

La hidalguense también acusó que Morena busca un “saqueo” de los fondos de pensiones a través de una iniciativa en el Congreso de la Unión.

Desde el inicio de su mensaje frente a simpatizantes mexiquenses, aseveró que el partido guinda busca sacar dicha propuesta porque “sabe que va a perder el Congreso”.

Indicó que “se quieren quedar con sus pensiones una vez que cumplan 70 años, así de fácil. Si por alguna razón tú sigues trabajando tu dinero en automático se va a ir a un fondo de pensiones que le llaman el Bienestar, ese es el saqueo que Morena quiere hacer en este momento en el Congreso y no lo vamos a permitir, no vamos a permitir que despojen a las personas de 70 años y más de lo mucho que les costó ganarse la vida”.

Más tarde, en entrevista en Atizapán, agregó que le preocupa dicha iniciativa porque el gobierno estaría echando mano de dinero privado. “Morena, como ya se acabó todos los fondos y como quiere seguir echando mano del dinero de los mexicanos, ahora va por las pensiones y es bien peligroso lo que está proponiendo”, dijo Gálvez. (La Jornada).